ВИДЕО. Сборная Украины U-20 прибыла на стадион на игру с Испанией

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
07 октября 2025, 21:34 | Обновлено 07 октября 2025, 21:47
Поединок 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 пройдет в чилийском Вальпараисо

Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Михайленко

Сборная Украины U-20 прибыла на стадион на игру плей-офф молодежного чемпионата мира 2025

7 октября в 22:30 в поединке 1/8 финала сыграют сборные Украины U-20 и Испании U-20 в чилийском Вальпараисо

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Назван состав сине-желтой команды под руководством Дмитрия Михайленко.

Украина U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрич, Шах, Ващенко, Кревсун, Деркач, Караман, Пономаренко

Запас: Ванивский, Бакус, Дигтярь, Киричок, Вернаттус, Шевченко, Будко, Пищур, Панченко

видео сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Испания сборная Испании по футболу U-20 Дмитрий Михайленко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
