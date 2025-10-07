ВИДЕО. Сборная Украины U-20 прибыла на стадион на игру с Испанией
Поединок 1/8 финала ЧМ-2025 U-20 пройдет в чилийском Вальпараисо
Сборная Украины U-20 прибыла на стадион на игру плей-офф молодежного чемпионата мира 2025
7 октября в 22:30 в поединке 1/8 финала сыграют сборные Украины U-20 и Испании U-20 в чилийском Вальпараисо
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Назван состав сине-желтой команды под руководством Дмитрия Михайленко.
Украина U-20: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрич, Шах, Ващенко, Кревсун, Деркач, Караман, Пономаренко
Запас: Ванивский, Бакус, Дигтярь, Киричок, Вернаттус, Шевченко, Будко, Пищур, Панченко
ВИДЕО. Сборная Украины U-20 прибыла на стадион на игру с Испанией
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко пытается уловить логику решений тренерского штаба Сергея Реброва…
Экс-тренер киевского клуба рассказал о сотрудничестве с Виктором Леоненко