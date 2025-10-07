Украина U-17 – Италия U-17 – 1:2. Не дотерпели 5 минут. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2026 U-17
Юношеская сборная Украины U-17 уступила в матче 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2026 U-17.
В эстонском городе Таллинн Украины U-17 проиграла команде Италии U-17 со счетом 1:2.
Итальянцы забили в первом тайме, а после перерыва Владимир Квиквиния сравнял счет (1:1). Сине-желтых устраивала ничья, но удержать нужный результаты команда Александр Сытника не сумела и пропустила на 85-й минуте (1:2).
Турнирное положение: Черногория (7 очков), Италия (6), Украина (4 очка), Эстония (0).
В Лигу А второго раунда вышли Черногория и Италия. А вот Украина и Эстония выбыли в Лигу B и в финальном раунде Евро-2026 не сыграют.
Квалификация Евро-2026 U-17
3-й тур, 7 октября 2025, Таллинн (Эстония)
Украина U-17 – Италия U-17 – 1:2
Голы: Квиквиния, 55 – Джамматтеи, 34, Перилло, 85
Турнирная таблица
Видеозапись матча
