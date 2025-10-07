Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-17 – Италия U-17 – 1:2. Не дотерпели 5 минут. Видео голов и обзор
Молодежные турниры
07 октября 2025, 20:41 | Обновлено 07 октября 2025, 20:50
170
0

Украина U-17 – Италия U-17 – 1:2. Не дотерпели 5 минут. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2026 U-17

07 октября 2025, 20:41 | Обновлено 07 октября 2025, 20:50
170
0
Украина U-17 – Италия U-17 – 1:2. Не дотерпели 5 минут. Видео голов и обзор
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 уступила в матче 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2026 U-17.

В эстонском городе Таллинн Украины U-17 проиграла команде Италии U-17 со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Итальянцы забили в первом тайме, а после перерыва Владимир Квиквиния сравнял счет (1:1). Сине-желтых устраивала ничья, но удержать нужный результаты команда Александр Сытника не сумела и пропустила на 85-й минуте (1:2).

Турнирное положение: Черногория (7 очков), Италия (6), Украина (4 очка), Эстония (0).

В Лигу А второго раунда вышли Черногория и Италия. А вот Украина и Эстония выбыли в Лигу B и в финальном раунде Евро-2026 не сыграют.

Квалификация Евро-2026 U-17

3-й тур, 7 октября 2025, Таллинн (Эстония)

Украина U-17 – Италия U-17 – 1:2

Голы: Квиквиния, 55 – Джамматтеи, 34, Перилло, 85

Турнирная таблица

Видеозапись матча

По теме:
Украинские арбитры получили назначение на матчи отбора Евро-2026 U-17
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
Украина U-17 – Италия U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник сборная Италии по футболу U-17 видео голов и обзор Украина - Италия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
Футбол | 07 октября 2025, 19:05 52
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией

Геннадий Синчук не сможет сыграть против Испании

Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Футбол | 06 октября 2025, 22:28 0
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения
Барселона нашла идеального форварда в пару к Ямалю. Дуэт поколения

Каталонский клуб хочет подписать Эрлинга Холанда из Ман Сити

Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07.10.2025, 08:06
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Синчук отреагировал на неожиданную дисквалификацию перед игрой с Испанией
Футбол | 07.10.2025, 21:01
Синчук отреагировал на неожиданную дисквалификацию перед игрой с Испанией
Синчук отреагировал на неожиданную дисквалификацию перед игрой с Испанией
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Футбол | 07.10.2025, 17:04
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Последним был Онищенко или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 10
Футбол
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика
06.10.2025, 07:21
Бокс
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
05.10.2025, 23:59
Футзал
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
06.10.2025, 03:29
Бокс
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 2
Футбол
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем