Украина U-17 – Италия U-17 – 1:2. Не дотерпели 5 минут. Видео голов и обзор

Юношеская сборная Украины U-17 уступила в матче 3-го тура квалификации чемпионата Европы-2026 U-17.

В эстонском городе Таллинн Украины U-17 проиграла команде Италии U-17 со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Итальянцы забили в первом тайме, а после перерыва Владимир Квиквиния сравнял счет (1:1). Сине-желтых устраивала ничья, но удержать нужный результаты команда Александр Сытника не сумела и пропустила на 85-й минуте (1:2).

Турнирное положение: Черногория (7 очков), Италия (6), Украина (4 очка), Эстония (0).

В Лигу А второго раунда вышли Черногория и Италия. А вот Украина и Эстония выбыли в Лигу B и в финальном раунде Евро-2026 не сыграют.

Квалификация Евро-2026 U-17

3-й тур, 7 октября 2025, Таллинн (Эстония)

Украина U-17 – Италия U-17 – 1:2

Голы: Квиквиния, 55 – Джамматтеи, 34, Перилло, 85

Турнирная таблица

Видеозапись матча