Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Бущан подколол Шапаренко: «Коля, что ты такой расстроенный сегодня»
Чемпионат Украины
07 октября 2025, 14:05 | Обновлено 07 октября 2025, 14:27
И реакция игрока Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Вратарь Георгий Бущан, который считается главным шутником в сборной Украины, при встрече в национальной команде подколол своего бывшего партнера по Динамо Николая Шапаренко.

«Коля, что ты такой расстроенный сегодня», – спросил Бущан.

Шапаренко отреагировал без слов и ушел.

Киевская команда сейчас находится не в лучшем состоянии. Динамо четыре раза кряду сыграло вничью в УПЛ, а в коллективе говорят о конфликте тренера Александра Шовковского и Андрея Ярмоленко.

Сборная Украины готовится к матчам отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.

Георгий Бущан Николай Шапаренко сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Динамо Киев
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
Перець
нова назва статті є про нездоровий мікроклімат в збірній Шапаренко не розмовляє з Бущаном
