ВИДЕО. Бущан подколол Шапаренко: «Коля, что ты такой расстроенный сегодня»
И реакция игрока Динамо
Вратарь Георгий Бущан, который считается главным шутником в сборной Украины, при встрече в национальной команде подколол своего бывшего партнера по Динамо Николая Шапаренко.
«Коля, что ты такой расстроенный сегодня», – спросил Бущан.
Шапаренко отреагировал без слов и ушел.
Киевская команда сейчас находится не в лучшем состоянии. Динамо четыре раза кряду сыграло вничью в УПЛ, а в коллективе говорят о конфликте тренера Александра Шовковского и Андрея Ярмоленко.
Сборная Украины готовится к матчам отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.
