Защитник ПСЖ из-за травмы не сможет сыграть в отборе на чемпионат мира
Брэдли Баркола пропустит два поединка сборной Франции в октябре
Защитник ПСЖ Брэдли Баркола не сможет сыграть за сборную Франции в квалификации к чемпионату мира – 23-летний футболист пропустит два матча из-за травмы.
По информации французской прессы, игрок страдает из-за проблем с задней поверхностью правого бедра и не успел восстановиться от повреждения, которое беспокоит его последние две недели.
Главный тренер сборной Дидье Дешам вызвал Брэди в сборную, однако после разговора с защитником, принял решение вернуть его в расположение парижской команды. Место Баркола в сборной займет 32-летний игрок «Ланса» Флориан Товен, который не играл за национальную сборную с 2019 года.
В нынешнем сезоне защитник ПСЖ провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В активе Товена – семь поединков в чемпионате и два забитых мяча.
Подопечные Дешама набрали шесть баллов из шести возможных и занимают первое место в турнирной таблице квартета D. Во время международной паузы в октябре Франция сыграет против Азербайджана и Исландии.
🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Bradley Barcola is suffering from chronic right hamstring injury since the Champions League match against Atalanta.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 6, 2025
He arrived at Clairefontaine today to deliver his medical report and then left. pic.twitter.com/IKws6kNRXe
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Florian Thauvin returns to the French national team to replace Bradley Barcola. pic.twitter.com/KEIKtZnzxX— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 6, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Денису не понравились слова Александра Шовковского
Сергей Кравченко считает, что у «сине-желтых» неплохие шансы на выход в четвертьфинал ЧМ-2025 (U-20)