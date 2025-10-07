Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник ПСЖ из-за травмы не сможет сыграть в отборе на чемпионат мира
Чемпионат мира
07 октября 2025, 09:19
Защитник ПСЖ из-за травмы не сможет сыграть в отборе на чемпионат мира

Брэдли Баркола пропустит два поединка сборной Франции в октябре

Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

Защитник ПСЖ Брэдли Баркола не сможет сыграть за сборную Франции в квалификации к чемпионату мира – 23-летний футболист пропустит два матча из-за травмы.

По информации французской прессы, игрок страдает из-за проблем с задней поверхностью правого бедра и не успел восстановиться от повреждения, которое беспокоит его последние две недели.

Главный тренер сборной Дидье Дешам вызвал Брэди в сборную, однако после разговора с защитником, принял решение вернуть его в расположение парижской команды. Место Баркола в сборной займет 32-летний игрок «Ланса» Флориан Товен, который не играл за национальную сборную с 2019 года.

В нынешнем сезоне защитник ПСЖ провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В активе Товена – семь поединков в чемпионате и два забитых мяча.

Подопечные Дешама набрали шесть баллов из шести возможных и занимают первое место в турнирной таблице квартета D. Во время международной паузы в октябре Франция сыграет против Азербайджана и Исландии.

По теме:
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Исландия – Украина
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ФОТО. Сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор в Польше
ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу Брэдли Баркола Флориан Товен Дидье Дешам травма
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
