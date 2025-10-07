Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дело о банкротстве. Шахтер обратился в суд из-за трансфера игрока Динамо
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 07:41
Дело о банкротстве. Шахтер обратился в суд из-за трансфера игрока Динамо

Донецкий клуб не получил никаких денег за переход полузащитника Александра Пихаленка

Дело о банкротстве. Шахтер обратился в суд из-за трансфера игрока Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Хозяйственный суд Днепропетровской области сообщил об открытии производства в деле о банкротстве известного украинского клуба – СК «Днепр-1». Информация об этом появилась в Единственном реестре судебных решений.

Донецкий «Шахтер» обратился в суд из-за трансфера 28-летнего полузащитника Александра Пихаленка в киевское «Динамо». В июле 2024 года футболист покинул «Днепр-1» за 2,5 миллиона евро и присоединился к «бело-синей» команды.

По условиям сделки 20% от этого перехода принадлежали «горнякам», однако донецкий клуб до сих пор так и не получил денег. Суд признал требования «Шахтера» законными, который намерен добиться признания «Днепр-1» банкротом.

Хозяйственный суд Днепропетровской области сообщил, что «Шахтер» претендует на общую сумму в 27,83 миллиона гривен. Кроме того, введена процедура распоряжения имуществом должника до 12.03.2026. Предварительное заседание по этому делу назначено на 11 ноября.

В нынешнем сезоне Пихаленок провел 14 матчей, в которых забил четыре гола и две результативные передачи. Полузащитник покинул «Шахтер» в 2021 году – до этого играл за первую команду «горняков», U-17 и U-19.

