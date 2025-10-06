Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Марта Костюк – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Ухане

Марта Костюк – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

7 октября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

В 1/32 финала украинка сыграет против Каролины Муховой (WTA 15). Поединок состоится вторым запуском на корте №1 после игры Аранго – Самсонова. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Муховой.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Магдалены Френх, либо против Вероники Кудерметовой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Марта Костюк Каролина Мухова смотреть онлайн WTA Ухань
