Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»
Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал футболиста, которого Сергей Ребров должен был вызвать в сборную Украины.
Тренер считает, что на вызов заслужил украинский форвард Александр Филиппов, который провел 15 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
«Почему бы не пригласить того же Филиппова из «Полесья». Этот игрок сейчас набрал неплохую форму», – сказал Маркевич.
Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.
