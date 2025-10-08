Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал футболиста, которого Сергей Ребров должен был вызвать в сборную Украины.

Тренер считает, что на вызов заслужил украинский форвард Александр Филиппов, который провел 15 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

«Почему бы не пригласить того же Филиппова из «Полесья». Этот игрок сейчас набрал неплохую форму», – сказал Маркевич.

Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата мира 10 и 13 октября соответственно. Поединок с Исландией для Украины станет гостевым, а матч с Азербайджаном номинально домашним, его примет польский город Краков.