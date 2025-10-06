Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич выбрал между Довбиком и Ванатом
Сборная УКРАИНЫ
06 октября 2025, 15:02 | Обновлено 06 октября 2025, 15:10
903
1

Маркевич выбрал между Довбиком и Ванатом

Экс-наставник сборной Украины высказался по поводу того, с каким нападающим лучше сыграть в Исландии

06 октября 2025, 15:02 | Обновлено 06 октября 2025, 15:10
903
1 Comments
Маркевич выбрал между Довбиком и Ванатом
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В ближайшую пятницу, 10 октября в Исландии сборная Украины проведет свой очередной матч отборочного турнира ЧМ-2026. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua авторитетный отечественный тренер Миром Маркевич высказался по поводу того, с каким нападающим «сине-желтым» лучше сыграть в Рейкьявике.

– В матче с Исландией я бы доверил место в стартовом составе Ванату, – сказал Маркевич. – Здесь нужна скорость. Довбик – нападающий таранного типа, а у исландцев фактурная защита, поэтому Артему, на мой взгляд, будет сложнее, чем Владиславу.

Хотя мне непонятно, почему в составе только два нападающих. Если в Рейкьявике можно обойтись одним игроком этого амплуа, то в игре с Азербайджаном, на мой взгляд, нужно играть в два форварда, поэтому третий должен быть на замене. Почему бы не пригласить того же Филиппова из «Полесья». Этот игрок сейчас набрал неплохую форму.

По теме:
Игорь ТИМЧЕНКО: «Полесью мы позволили очень много»
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная-дебютант ЧМ назначила тренером обладателя Золотого мяча
Мирон МАРКЕВИЧ: «Уверен, что он соскучился по сборной»
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу Владислав Ванат Артем Довбик ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Александр Филиппов Полесье Житомир
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Футбол | 06 октября 2025, 09:21 17
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо

Все из-за фанатов «орлов»

Фанаты Вильярреала обратились в Федерацию после матча с Реалом
Футбол | 06 октября 2025, 13:42 0
Фанаты Вильярреала обратились в Федерацию после матча с Реалом
Фанаты Вильярреала обратились в Федерацию после матча с Реалом

Болельщики «желтой субмарины» возмущены работой судейской бригады

Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Теннис | 05.10.2025, 15:59
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
МАРКЕВИЧ: «Им сейчас нечего делать в сборной. Это однозначно»
Футбол | 06.10.2025, 12:52
МАРКЕВИЧ: «Им сейчас нечего делать в сборной. Это однозначно»
МАРКЕВИЧ: «Им сейчас нечего делать в сборной. Это однозначно»
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 05.10.2025, 20:37
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Довбик зараз в набагато кращій формі та й психологічно ніж був у двох перших матчах за збірну. Я би випустив обох з старту. Довіра тренера теж мотивує, тим більше, що команда має грати на перемогу.
Ответить
+1
😼
Подзвони Реброву і скажи йому, що треба грати двома!! нападниками, а не одним, може він вас послухає 
Ответить
0
Популярные новости
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 1
Бокс
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 66
Бокс
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
04.10.2025, 23:27 7
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 17
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 7
Бокс
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»
05.10.2025, 16:21 4
Футбол
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
04.10.2025, 12:51 192
Футбол
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
Круче только две сборные. Украина U-20 продолжает удивлять на ЧМ
04.10.2025, 15:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем