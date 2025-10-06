Маркевич выбрал между Довбиком и Ванатом
Экс-наставник сборной Украины высказался по поводу того, с каким нападающим лучше сыграть в Исландии
В ближайшую пятницу, 10 октября в Исландии сборная Украины проведет свой очередной матч отборочного турнира ЧМ-2026. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua авторитетный отечественный тренер Миром Маркевич высказался по поводу того, с каким нападающим «сине-желтым» лучше сыграть в Рейкьявике.
– В матче с Исландией я бы доверил место в стартовом составе Ванату, – сказал Маркевич. – Здесь нужна скорость. Довбик – нападающий таранного типа, а у исландцев фактурная защита, поэтому Артему, на мой взгляд, будет сложнее, чем Владиславу.
Хотя мне непонятно, почему в составе только два нападающих. Если в Рейкьявике можно обойтись одним игроком этого амплуа, то в игре с Азербайджаном, на мой взгляд, нужно играть в два форварда, поэтому третий должен быть на замене. Почему бы не пригласить того же Филиппова из «Полесья». Этот игрок сейчас набрал неплохую форму.
