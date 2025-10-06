Мирон МАРКЕВИЧ: «Игрокам Динамо нужно изучить историю клуба»

В украинской Премьер-лиге восьмой тур оказался чуть ли не самым непредсказуемым в нынешнем сезоне. Неожиданностей, а то и сенсаций, хватало. Обо всем об этом сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с одним из самых авторитетных отечественных тренеров Мироном Маркевичем.

– Мирон Богданович, все говорят и это видно по еврокубковым матчам, что наш чемпионат заметно сдал по своему уровню. Но в непредсказуемости он стал интереснее?

– Безусловно. Честно говоря, я думал, что за первое место будут бороться «Динамо» и «Шахтер». Но сейчас я уже так не думаю. Оба гранда, мягко говоря, выглядят неубедительно. Конкуренты молодцы, прочувствовали этот момент и подтянулись. Вы посмотрите, когда последний раз было, чтобы после восьми туров первое и седьмое место разделяло три очка. Подтянулось «Полесье», выстрелил ЛНЗ и «Кривбасс» стабилен. Так что я уверен, что динамовцам и «горнякам» легко не будет.

– Кстати, а вы могли предположить, что в прошедшем туре «Рух» и «Карпаты» заработают выездные победы над «Колосом» и «Александрией» соответственно?

– «Рух» должно было прорвать. У них достаточно ровная команда. Есть хорошие исполнители. К своей победе они шли. Я часто приезжаю на тренировки этого коллектива и вижу, как старательно они работает. Уверенности им добавил выигрыш у «Полесья» в Кубке Украины. Так что я не удивлен этой победе. А что касается «Карпат», то и их выигрыш выглядит закономерной. У львовня исполнители хорошего уровня. И здесь я не удивлен их победе над «Александрией».

ФК Кривбасс

– В комментариях специалистов редко фигурировал «Кривбасс», но команда уже на третьем месте…

– Для нашего чемпионата там подобран неплохой коллектив. Мне нравится Мендоса, которого в свое время я хотел видеть в «Карпатах». У них хорошо поставлена игра, криворожане много забивают, поэтому на данный момент все закономерно.

– На хвосте у «Кривбасса» «Полесье». Руслан Ротань, как говорится, прет?

– Любому наставнику нужно время, чтобы настроить игру в новом коллективе. Не все так просто там было поначалу, но тренер разобрался и житомиряне уже практически в лидерах. Это говорит об уровне специалиста. Я рад за Ротаня. Желаю ему так и продолжать.

– А какая из команд, кроме «Динамо» и «Шахтера» выглядит сейчас призером?

– Не стану кого-то выделять. «Кривбасс», «Полесье», «Металлист 1925», «Колос» и ЛНЗ смотрятся, примерно, одинаково. А при всех равных условиях на первое место выйдет самоотдача. Кто этим лучше воспользуется, покажет только время.

Не могу не упомянуть аутсайдера «Эпицентр». Команда Сергея Нагорняка показывает неплохой футбол в середине поля и в атаке, но оборона очень слабая и это пока не позволяет им быть выше в турнирной таблице. А вот «Полтава», на мой взгляд, немного не дотягивает до высшей лиги. Остальные команды будут биться. Проходных матчей не будет. Чемпионат стал интереснее. Другое дело его уровень пока не тот, но будет надеяться, что это дело наживное.

– Понятно, что наибольшее внимание всегда приковывают гранды. Не говоря о еврокубках, вы удивлены последними результатами «Динамо» на внутренней арене?

– Я не припомню, и было ли вообще, чтобы «Динамо» теряло очки в четырех матчах кряду. Хотя, к примеру, в поединке с «Металлистом 1925» в первом тайме киевляне доминировали, многое получалось. А на второй тайм, сложилось такое впечатление, что вышло 11 новых футболистов. Я думаю, что там нет порядка внутри коллектива. Но то уже дело наставников.

ФК Динамо. Александр Шовковский

– Действительно, это ведь работа тренера вносить коррективы в действия команды, которая во второй 45-минутке стала хуже. Напрашивается другой вопрос…

– Я не знаю, почему так происходит, я просто констатирую факты. Футболисты должны разобраться и в себе. Они представляют великий клуб, но глядя на их игру, порой складывается впечатление, что это какая-то периферийная команда. Так нельзя, команда во втором тайме остановилась. Может, им нужно показать историю «Динамо», кто и как там играл. Многомиллионная армия динамовских болельщиков наверняка сейчас расстроена такой игре и результатам.

– Может, большинство исполнителей не соответствуют уровню такого клуба как «Динамо»?

– Это другой вопрос. Но при этом не нужно умалять достоинств и «Металлиста 1925», который и у «Шахтера» отбирал очки. Одно могу сказать футболистам «Динамо», что нельзя так безвольно играть, как они это делали во втором тайме. У футболистов нет характера.

– Я что вы скажете относительно заявления Шовковского о Ярмоленко?

– Мне сложно это комментировать, не зная всей ситуации изнутри. Опять же, на мой взгляд, что-то там неладно внутри коллектива, раз такое происходит.

– Недавно вы сказали, что сменить главного тренера, это легче всего. Но если смотреть на игру «Динамо», то света в конце туннеля не видно.

– Я не хочу оправдывать Шовковского. Результат – это работа главного тренера. В прошлом сезоне «Динамо» стало чемпионом. Костяк команды остался прежним. Да, сейчас в чемпионате команда не проигрывает, но той игры, которая была немногим ранее, я не вижу. Поэтому здесь не только вина наставника.

ФК Шахтер. Шахтер – ЛНЗ

– Не припомнится, когда «Шахтер» в чемпионате так громили, как это сделало ЛНЗ?

– Кто бы что ни говорил, но уход Кевина и Судакова сказался на потенциале «горняков». Эти исполнители задавали тон в игре коллектива. К тому же, не забывайте, что сейчас в команде много травмированных футболистов. Перелеты, переезды… Наверное, и ночь во Львове была непростой для бразильцев, в связи с ракетной атакой рашистов. Вот и получается такой результат. Тем не менее, меня такой счет поразил. «Шахтер» накупил футболистов на серьезную сумму. Нашим менее авторитетным клубам подобные трансферы могут только сниться. Однако деньги, как показало ЛНЗ, в футбол не играют. «Шахтер» был вчера разборной.

Несмотря на все проблемы «Шахтер» и «Динамо» не имеют права так безвольно играть, учитывая, что многие их игроки отправятся в сборную Украины.

– Победа ЛНЗ в прошедшей игре – это талант Виталия Пономарева?

– Прежде всего, тренер настроил команду, а это очень важно в противостояниях с такими сильными противниками. К тому же в черкасской команде есть исполнители, которые имеют неплохой уровень. Так что все закономерно.

УПЛ. 8-й тур

03.10.2025

«Колос» – «Рух» – 0:2

«Эпицентр» – «Заря» – 1:2

04.10.2025

«Александрия» – «Карпаты» – 0:2

«Оболонь» – «Верес» – 1:1

«Полесье» – «Полтава» – 4:0

05.10.2025

«Кривбасс» – «Кудровка» – 3:1

«Динамо» – «Металлист 1925» – 1:1

«Шахтер» – ЛНЗ – 1:4