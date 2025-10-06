5 октября исполнилось 50 лет с победы киевского «Динамо» в Суперкубке Европы.

Участие в борьбе за титул «Динамо» приняло благодаря победе над «Ференцварошем» в финале Кубка обладателей кубков. Оппонентом стала мюнхенская «Бавария», которая в финале Лиги чемпионов обыграла «Лидс»

В первом матче, который состоялся 9 сентября, столичный клуб отправился в Мюнхен, откуда привез победу со счетом 1:0 благодаря легендарному голу Олега Блохина. В ответном матче, который прошел 5 октября в Киеве, «бело-синие» добыли победу с счетом 2:0, оба мяча оформил все тот же Блохин, который по итогам 1975 года получил «Золотой мяч». С общим счетом 3:0 подопечные Лобановского стали победителями Суперкубка Европы.

ФОТО. 50 лет назад Динамо триумфировало в Суперкубке Европы

