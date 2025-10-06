Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. 50 лет назад Динамо триумфировало в Суперкубке Европы
Суперкубок УЕФА
06 октября 2025, 16:04 | Обновлено 06 октября 2025, 16:08
325
1

ФОТО. 50 лет назад Динамо триумфировало в Суперкубке Европы

В финале киевский гранд обыграл «Баварию»

06 октября 2025, 16:04 | Обновлено 06 октября 2025, 16:08
325
1 Comments
ФОТО. 50 лет назад Динамо триумфировало в Суперкубке Европы
Динамо

5 октября исполнилось 50 лет с победы киевского «Динамо» в Суперкубке Европы.

Участие в борьбе за титул «Динамо» приняло благодаря победе над «Ференцварошем» в финале Кубка обладателей кубков. Оппонентом стала мюнхенская «Бавария», которая в финале Лиги чемпионов обыграла «Лидс»

В первом матче, который состоялся 9 сентября, столичный клуб отправился в Мюнхен, откуда привез победу со счетом 1:0 благодаря легендарному голу Олега Блохина. В ответном матче, который прошел 5 октября в Киеве, «бело-синие» добыли победу с счетом 2:0, оба мяча оформил все тот же Блохин, который по итогам 1975 года получил «Золотой мяч». С общим счетом 3:0 подопечные Лобановского стали победителями Суперкубка Европы.

ФОТО. 50 лет назад Динамо триумфировало в Суперкубке Европы

Динамо
Динамо
Динамо
Динамо

По теме:
Лига фанерных грандов
Динамо и Шахтер поспорят с Аталантой за киприота из академии Омонии
СМИ назвали вероятность, с которой Шахтер станет чемпионом Украины
Динамо Киев Суперкубок УЕФА Бавария Лидс Олег Блохин Динамо - Бавария Бавария - Динамо
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Ромы: «Довбик – молодой, этот период для него будет нелегким»
Футбол | 06 октября 2025, 16:21 2
Легенда Ромы: «Довбик – молодой, этот период для него будет нелегким»
Легенда Ромы: «Довбик – молодой, этот период для него будет нелегким»

Амантино Мансини поделился мнениями касательно украинца

Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Футбол | 06 октября 2025, 08:52 3
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо

Экс-наставник киевлян считает, что Шовковский должен и дальше работать в клубе

КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
Бокс | 06.10.2025, 07:59
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Футбол | 06.10.2025, 09:21
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
УЕФА готова наказать Кристал Пэлас за скандал в матче с Динамо
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Футбол | 06.10.2025, 10:22
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Бойко отреагировал на возможный конфликт Ярмоленко и Шовковского в Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
под гнётом жестокого советского колониализма всё же смогли сыграть в футбол и взять Кубок! уникумы!
Ответить
0
Популярные новости
МЕЙВЕЗЕР: «Вот кто лучший боксер всех времен, а второй – Флойд»
МЕЙВЕЗЕР: «Вот кто лучший боксер всех времен, а второй – Флойд»
04.10.2025, 22:30
Бокс
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
05.10.2025, 08:28 20
Футбол
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
05.10.2025, 07:07 7
Бокс
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
04.10.2025, 23:27 7
Футбол
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
05.10.2025, 09:29 12
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем