Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сабо назвал главную проблему Шовковского в Динамо: «Я хорошо знаю Сашу»
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 17:56 | Обновлено 06 октября 2025, 18:41
Сабо назвал главную проблему Шовковского в Динамо: «Я хорошо знаю Сашу»

Специалист считает, что Александр слишком мягкий

Сабо назвал главную проблему Шовковского в Динамо: «Я хорошо знаю Сашу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Известный украинский тренер Йожеф Сабо назвал главную проблему коуча «Динамо» Александра Шовковского. Специалист считает, что Александр слишком мягкий и не может никого наказать

– В вашей тренерской практике были такие случаи, как с Ярмоленко и Шовковским?

– Из своего опыта скажу тебе такое. Я хорошо знаю Сашу. Шовковский слишком мягкий, чтобы собрать команду вместе и шлепнуть кулаком по столу, или кого-нибудь наказать, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров.

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Приятно побеждать такую ​​команду как Шахтер, но...»
Стало известно, что президент ЛНЗ сказал игрокам после победы над Шахтером
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Если хочешь побеждать, то делаешь ставку на атаку»
Динамо Киев Александр Шовковский Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Дивно.... А журналісти колись запевняли всіх болдівальників, що Ярмоленко з Шовковським, коли грали разом в команді, дуже жорстко "виховували" молодняк та особливо лінивих в роздягальні....
