Сабо назвал главную проблему Шовковского в Динамо: «Я хорошо знаю Сашу»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо назвал главную проблему коуча «Динамо» Александра Шовковского. Специалист считает, что Александр слишком мягкий и не может никого наказать

– В вашей тренерской практике были такие случаи, как с Ярмоленко и Шовковским?

– Из своего опыта скажу тебе такое. Я хорошо знаю Сашу. Шовковский слишком мягкий, чтобы собрать команду вместе и шлепнуть кулаком по столу, или кого-нибудь наказать, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Динамо занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 8 сыгранных туров.