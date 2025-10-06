Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Самое главное было победить»

Вратарь житомирского «Полесья» Евгений Волынец прокомментировал победу над «Полтавой» (4:0) в матче 8-го тура УПЛ.

– Жень, во-первых, поздравляю с прекрасной, разгромной и, самое главное для голкипера, сухой победой. Насколько сегодня было важно победить крупно, разгромно и не пропустить?

– Спасибо за поздравления. Самое главное было сегодня победить. Мы ожидали тяжелой игры. Главная задача была переиграть соперника и не дать им навязать нам свою игру, и, конечно, получить результат.

– А почему ожидали тяжелой игры?

– Это неприятная команда, которая играет один на один по всему полю, и всем командам, которые с ними играли, было сложно. Игра раскрылась, когда мы забили быстрый гол. У нас была задача забить быстрый гол, чтобы нам стало легче, и было больше свободных зон, куда можно было бежать.

– Мне показалось, что в первом тайме у тебя было очень мало работы, а во втором тайме ее стало немного больше. С чем ты это связываешь? Счет немного успокоил команду?

– Можно сказать, что это психология – уже некуда бежать. «Полтава» стала, возможно, более агрессивной, хотела забить или постараться отыграться. Игра была под контролем, пропустили несколько контратак – в принципе, нормально.

– Крутой сейв выдал.

– Не знаю, я не падал, в меня попали.

– Скажи, пожалуйста, команда скоро разучится играть не под дождем. Третий поединок идет дождь... Как-то это влияет на игру или нет?

– Если хорошее поле и шипы держат, то это только плюс, потому что игра становится быстрее. Конечно, если куда-то на выезд ехать, то могут быть нюансы, потому что поле может быть тяжелым. И здесь, и в Ровно мы играли на прекрасных полях, нам это только в плюс было.

– А для голкипера тоже? Ведь игра быстрее, и мячи, и отскоки тоже могут быть разные.

– Могут быть, но мы готовы к этому.

– Всех очень удивило, что когда «Полесье» заработало пенальти, пробивать пошел Сарапий. Ты знаешь, почему именно он?

– Он уверен, у него хороший, поставленный удар – он часто бьет штрафные. Поэтому, несмотря на то, что он центральный защитник, у него очень хорошие удары и есть уверенность. Вообще, я думал, что Эдик точно пойдет, у меня не было других вариантов.

– Ты был уверен, что Эдик пойдет?

– На сто процентов.

– Руслан Петрович дал немного выходных после классной победы, и на момент международной паузы?

– Немного. Забили четыре гола — четыре выходных.

– За каждый гол?

– Можно и так считать.