Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАБАЕВ: «К сожалению, Динамо теряет важные зачетные баллы»
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 02:59 | Обновлено 06 октября 2025, 03:06
25
0

КАБАЕВ: «К сожалению, Динамо теряет важные зачетные баллы»

Хавбек прокомментировал поединок с Металлистом 1925

06 октября 2025, 02:59 | Обновлено 06 октября 2025, 03:06
25
0
КАБАЕВ: «К сожалению, Динамо теряет важные зачетные баллы»
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев, пропустивший несколько матчей из-за повреждения, восстановился и вышел на замену в домашней игре 8-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925» (1:1). После матча он прокомментировал поединок и рассказал о самочувствии:

– С какими мыслями вы выходили на замену? Насколько тяжело было входить в эту игру?

– Каждая игра тяжелая по-своему. Я понимал, что счет 1:1, нужно побеждать, потому что это уже не первый матч, когда мы создаем очень много моментов, но не забиваем. Футбол – такая игра, что рано или поздно может залететь и в наши ворота. Так и произошло, причем уже не впервые. Поэтому эмоции негативные, не знаю, что комментировать. Когда вышел на замену, иногда терял мяч, иногда бил, мог забить. Выходил с большим желанием помочь команде – что-то получилось, что-то нет, это футбол. Всегда хочется играть как можно качественнее и лучше. Сегодня мы играли против хорошей команды.

– Как себя чувствуете после повреждения? Уже полностью восстановились?

– Нормально, все хорошо, меня больше ничего не беспокоит. Хорошо физически подготовился к этой игре, отдохнул. Но все-таки немного заметно, что последние две недели не тренировался с командой – ритм немного теряется. Но ничего страшного, впереди есть время, чтобы набрать форму. К сожалению, теряем очень важные для нас зачетные баллы.

– Впереди пауза на матчи сборных, то есть за это время можно будет еще улучшить свои кондиции?

– Да, буду готовиться. А что касается игры, повторюсь, мы не реализуем очень много моментов. Если бы забили 3–4 мяча, все бы говорили, что все супер, все хорошо. А когда 1:1 – скажут, что качество игры не то, «Динамо» не то. Мы к этому уже привыкли. Но я считаю, что это хорошо, когда есть моменты. Просто нужно их использовать, тогда было бы совсем другое настроение и совсем другая картина в турнирной таблице.

– В последнее время команду много критикуют за неудачные результаты в Лиге конференций и чемпионате Украины. Как вы справляетесь? Наверное, невозможно не обращать на это внимания?

– Конечно, все замечаем, у всех есть интернет, открытый доступ. Читаем это, видим, иногда встречаем людей, которые могут сказать не очень приятные вещи. Что помогает? Не знаю, сложно сказать. Бывает, плохо сплю ночью. Бывает, плохой аппетит, много думаю. Когда приезжаю домой, смотрю свою игру, пересматриваю матчи «Динамо», потому что не могу заснуть. Анализирую свои ошибки, стараюсь кое-что исправлять.

Знаете, сейчас нужно стараться как можно быстрее забыть этот негатив и оставить только позитив. Это очень тяжело, но иначе не получится. Если думать об этой игре с позиции негатива – будешь всю свою внутреннюю энергию туда и направлять. Это ненормально.

Но у нас люди считают, если ты проиграл, то должен ходить подавленным, опустив голову. Очень неприятно, сейчас действительно неприятно, не хочется видеть болельщиков, потому что стыдно. Но это наша работа, мы это понимаем, поверьте – все ребята, все тренеры хотят одного: чтобы «Динамо» стало чемпионом. Мы сделаем для этого все. Да, сейчас тяжело, но назовите хоть одну команду, которая не теряет очки. И «Манчестер Сити» теряет, и «Ливерпуль», и «Шахтер». Это неприятно, но не будем делать из этого трагедию.

По теме:
Николай МИХАЙЛЕНКО: «Подводит реализация. А у соперников – 1 удар, 1 гол»
ВОЛОШИН: «Караеваев хорошо покатил мяч, и я в одно касание пробил в цель»
ШОВКОВСКИЙ: «Один выкинулся, другой должен был сесть и блокировать»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 Владислав Кабаев
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 05 октября 2025, 21:25 38
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо

Горняки остаются лидерами УПЛ, опережая Динамо и Кривбасс

Реброва раскритиковали за то, что вызвал в сборную звезду с травмой
Футбол | 06 октября 2025, 02:33 0
Реброва раскритиковали за то, что вызвал в сборную звезду с травмой
Реброва раскритиковали за то, что вызвал в сборную звезду с травмой

Дмитрий Бабелюк – о вызове Цыганкова

Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05.10.2025, 07:07
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Футбол | 05.10.2025, 07:56
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
Падение чемпиона. Барселона разгромлена в матче Ла Лиги
Футбол | 05.10.2025, 19:23
Падение чемпиона. Барселона разгромлена в матче Ла Лиги
Падение чемпиона. Барселона разгромлена в матче Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 235
Футбол
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
04.10.2025, 13:37 4
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 17
Футбол
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
04.10.2025, 23:27 7
Футбол
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
Великан-чемпион хочет стать лицом бокса вместо Усика
04.10.2025, 21:34 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем