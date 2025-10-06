КАБАЕВ: «К сожалению, Динамо теряет важные зачетные баллы»

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев, пропустивший несколько матчей из-за повреждения, восстановился и вышел на замену в домашней игре 8-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925» (1:1). После матча он прокомментировал поединок и рассказал о самочувствии:

– С какими мыслями вы выходили на замену? Насколько тяжело было входить в эту игру?

– Каждая игра тяжелая по-своему. Я понимал, что счет 1:1, нужно побеждать, потому что это уже не первый матч, когда мы создаем очень много моментов, но не забиваем. Футбол – такая игра, что рано или поздно может залететь и в наши ворота. Так и произошло, причем уже не впервые. Поэтому эмоции негативные, не знаю, что комментировать. Когда вышел на замену, иногда терял мяч, иногда бил, мог забить. Выходил с большим желанием помочь команде – что-то получилось, что-то нет, это футбол. Всегда хочется играть как можно качественнее и лучше. Сегодня мы играли против хорошей команды.

– Как себя чувствуете после повреждения? Уже полностью восстановились?

– Нормально, все хорошо, меня больше ничего не беспокоит. Хорошо физически подготовился к этой игре, отдохнул. Но все-таки немного заметно, что последние две недели не тренировался с командой – ритм немного теряется. Но ничего страшного, впереди есть время, чтобы набрать форму. К сожалению, теряем очень важные для нас зачетные баллы.

– Впереди пауза на матчи сборных, то есть за это время можно будет еще улучшить свои кондиции?

– Да, буду готовиться. А что касается игры, повторюсь, мы не реализуем очень много моментов. Если бы забили 3–4 мяча, все бы говорили, что все супер, все хорошо. А когда 1:1 – скажут, что качество игры не то, «Динамо» не то. Мы к этому уже привыкли. Но я считаю, что это хорошо, когда есть моменты. Просто нужно их использовать, тогда было бы совсем другое настроение и совсем другая картина в турнирной таблице.

– В последнее время команду много критикуют за неудачные результаты в Лиге конференций и чемпионате Украины. Как вы справляетесь? Наверное, невозможно не обращать на это внимания?

– Конечно, все замечаем, у всех есть интернет, открытый доступ. Читаем это, видим, иногда встречаем людей, которые могут сказать не очень приятные вещи. Что помогает? Не знаю, сложно сказать. Бывает, плохо сплю ночью. Бывает, плохой аппетит, много думаю. Когда приезжаю домой, смотрю свою игру, пересматриваю матчи «Динамо», потому что не могу заснуть. Анализирую свои ошибки, стараюсь кое-что исправлять.

Знаете, сейчас нужно стараться как можно быстрее забыть этот негатив и оставить только позитив. Это очень тяжело, но иначе не получится. Если думать об этой игре с позиции негатива – будешь всю свою внутреннюю энергию туда и направлять. Это ненормально.

Но у нас люди считают, если ты проиграл, то должен ходить подавленным, опустив голову. Очень неприятно, сейчас действительно неприятно, не хочется видеть болельщиков, потому что стыдно. Но это наша работа, мы это понимаем, поверьте – все ребята, все тренеры хотят одного: чтобы «Динамо» стало чемпионом. Мы сделаем для этого все. Да, сейчас тяжело, но назовите хоть одну команду, которая не теряет очки. И «Манчестер Сити» теряет, и «Ливерпуль», и «Шахтер». Это неприятно, но не будем делать из этого трагедию.