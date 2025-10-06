ШОВКОВСКИЙ: «Один выкинулся, другой должен был сесть и блокировать»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский в комментарии УПЛ-ТВ оценил домашний матч своей команды в 8-м туре УПЛ против «Металлиста 1925» (1:1).

– Команда сегодня в четвертый раз сыграла в чемпионате Украины вничью. Владела инициативой, было много моментов... Как вы увидели этот поединок, какие впечатления от действий вашей команды?

– Во-первых, те моменты, которые у нас были, мы не использовали. А в эпизоде с пропущенным мячом допустили ошибку: наши два опорных полузащитника должны были сыграть надежнее. Один «выкинулся», оставив за спиной игрока, а второй должен был «сесть» и заблокировать. В итоге нас расстреливали с 16 метров, и вообще никого рядом не было.

– Снова травма в обороне команды – Биловар сказал после первого тайма, что потянул пах. Это какое-то досадное совпадение или есть другое объяснение этим ситуациям? Как вы видите эти проблемы в защите?

– Я вижу, что у нас травмируются игроки, и такое в футболе случается. Надеюсь, что Попов скоро вернется, он уже начинает работать. Тарасу Михавку мы дали возможность отдохнуть, потому что, на мой взгляд, у него действительно было сотрясение мозга. Хотя обследование, которое сделали вчера, показало, что он готов играть. Но на вчерашней тренировке у него были определенные ощущения, и мы не могли рисковать игроком.

– Сегодня дебютировал молодой Захарченко. Как оцениваете его дебют в такой сложной, критической для команды ситуации, как он вписался в коллектив по ходу матча?

– В первую очередь можно сказать, что это совершенно разные уровни – играть в чемпионате U19 и в УПЛ. Здесь все гораздо быстрее. Мы подключаем игроков, даем им возможность тренироваться с нами, с первой командой. Они проходят сборы, чтобы понимать, насколько выше требования, когда выходишь играть в Премьер-лиге. К сожалению, не каждый игрок готов и может чувствовать себя комфортно под таким давлением, когда меньше пространства и меньше времени на принятие решения. Нужно все делать намного быстрее.

И переход этот непростой. Именно поэтому мы дали возможность Роману Саленко уйти в аренду, потому что у него было бы меньше игрового времени, и он бы его не получал, а если бы и получал, то очень мало. Поэтому лучше, чтобы он играл и набирался определенного опыта, чтобы, вернувшись, был сильнее и готов конкурировать с игроками, которые есть в нашем распоряжении.

Думаю, все увидели, что у Захарченко есть определенные качества, но еще много над чем нужно работать.

– Вы оценили эпизод с пропущенным голом, в частности обратили внимание на проблему опорных полузащитников. Подозреваю, речь идет об одном из них – именно о Михайленко. В то же время в эпизоде с забитым мячом вашей команды именно он перехватил передачу и начал атаку. Все-таки, для него этот матч больше положительный или отрицательный?

– Я отдельно никого выделять не буду – положительный или отрицательный. Думаю, команду нужно оценивать по результату. Игроки, безусловно, отвечают за качество своей игры. Мы перед матчем говорили о том, что пазл полностью складывается из всех маленьких частей – и в обороне, и в атаке. Что помешало Герреро реализовать тот выход один на один?

Поэтому давайте объективно: результат, безусловно, никого не устраивает. Сегодня мы пропустили меньше, чем в прошлый раз, но и забили меньше.

– Во втором тайме вы заменили Буяльского, одного из лучших игроков в первом тайме. Он и с мячом хорошо работал, и здорово направлял прессинг. Чем была вызвана эта замена?

– Играть с мячом всегда приятно, но в футбол играют не только с мячом.