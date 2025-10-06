ФОТО. Реакция Мбаппе после того, как его брат забил гол в ворота ПСЖ
Килиан присутствовал на поединке парижан с Лиллем и обрадовался голу Этана
Звездный французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе посетил матч седьмого тура Лиги 1 2025/26 между Лиллем и ПСЖ.
Парижане не сумели обыграть соперников. Подопечные Луиса Энрике побеждали 1:0 благодаря суперголу Нуну Мендеша со штрафного удара, но на 85-й ничью для хозяев вырвал Этан Мбаппе – 18-летний брат Килиан.
Этан появился на поле лишь на 81-й и спустя четыре минуты поразил ворота ПСЖ, за который c 2017 по 2024 год играл Килиан.
В объектив камер попала реакция Мбаппе-старшего на трибунах стадионе Пьер Моруа. Килиан был рад за своего брата.
ФОТО. Лицо и эмоции Мбаппе после того, как его брат забил гол в ворота ПСЖ
