Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Реакция Мбаппе после того, как его брат забил гол в ворота ПСЖ
Франция
06 октября 2025, 00:01 |
543
0

ФОТО. Реакция Мбаппе после того, как его брат забил гол в ворота ПСЖ

Килиан присутствовал на поединке парижан с Лиллем и обрадовался голу Этана

06 октября 2025, 00:01 |
543
0
ФОТО. Реакция Мбаппе после того, как его брат забил гол в ворота ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе посетил матч седьмого тура Лиги 1 2025/26 между Лиллем и ПСЖ.

Парижане не сумели обыграть соперников. Подопечные Луиса Энрике побеждали 1:0 благодаря суперголу Нуну Мендеша со штрафного удара, но на 85-й ничью для хозяев вырвал Этан Мбаппе – 18-летний брат Килиан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этан появился на поле лишь на 81-й и спустя четыре минуты поразил ворота ПСЖ, за который c 2017 по 2024 год играл Килиан.

В объектив камер попала реакция Мбаппе-старшего на трибунах стадионе Пьер Моруа. Килиан был рад за своего брата.

ФОТО. Лицо и эмоции Мбаппе после того, как его брат забил гол в ворота ПСЖ

По теме:
Лилль – ПСЖ – 1:1. Супергол Мендеша и ответ Мбаппе. Видео голов и обзор
Гол Мбаппе спас Лилль в игре против ПСЖ. Забарный вышел на замену
ВИДЕО. Мбаппе забил в ворота ПСЖ спустя 4 минуты после выхода на замену
фото эмоции Килиан Мбаппе Этан Мбаппе ПСЖ Лилль Лилль - ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Динамо в 19 лет дебютировал за команду на уровне УПЛ
Футбол | 05 октября 2025, 20:23 16
Защитник Динамо в 19 лет дебютировал за команду на уровне УПЛ
Защитник Динамо в 19 лет дебютировал за команду на уровне УПЛ

Владислав Захарченко экстренно вышел на замену в матче с «Металлистом 1925»

«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
Бокс | 05 октября 2025, 00:05 3
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты

Александру не советуют драться в клетке

Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05.10.2025, 07:07
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Ювентус – Милан – 0:0. Как Пулишич не забил пенальти. Видеообзор матча
Футбол | 05.10.2025, 23:44
Ювентус – Милан – 0:0. Как Пулишич не забил пенальти. Видеообзор матча
Ювентус – Милан – 0:0. Как Пулишич не забил пенальти. Видеообзор матча
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Футбол | 05.10.2025, 09:29
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Саленко удивил прогнозом на матч Динамо – Металлист 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Эдди ХИРН: «Сейчас этот боксер лучший в мире, он превосходит всех»
Эдди ХИРН: «Сейчас этот боксер лучший в мире, он превосходит всех»
04.10.2025, 02:50
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
04.10.2025, 13:37 4
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 225
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем