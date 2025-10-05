ВИДЕО. Мбаппе забил в ворота ПСЖ спустя 4 минуты после выхода на замену

Вечером 5 октября проходит матч 7-го тура французского Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Лилль и ПСЖ играют на стадионе Стад Пьер-Моруа в Вильнев-д'Аск.

На 86-й минуте за Лилль отличился 18-летний хавбек Этан Мбаппе, младший брат знаменитого Килиана. Он забил гол через 4 минуты после выхода на замену, и счет сравнялся (1:1).

Украинский защитник Илья Забарный вышел на замену на 68-й минуте, заменив Лукаса Эрнандеса.

ГОЛ 1:1. Этап Мбаппе, 85 мин