Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
05 октября 2025, 23:31 | Обновлено 05 октября 2025, 23:32
0

ВИДЕО. Мбаппе забил в ворота ПСЖ спустя 4 минуты после выхода на замену

За Лилль отличился хавбек Этан Мбаппе, младший брат знаменитого Килиана

ВИДЕО. Мбаппе забил в ворота ПСЖ спустя 4 минуты после выхода на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Этан Мбаппе

Вечером 5 октября проходит матч 7-го тура французского Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды Лилль и ПСЖ играют на стадионе Стад Пьер-Моруа в Вильнев-д'Аск.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 86-й минуте за Лилль отличился 18-летний хавбек Этан Мбаппе, младший брат знаменитого Килиана. Он забил гол через 4 минуты после выхода на замену, и счет сравнялся (1:1).

Украинский защитник Илья Забарный вышел на замену на 68-й минуте, заменив Лукаса Эрнандеса.

ГОЛ 1:1. Этап Мбаппе, 85 мин

По теме:
Лилль – ПСЖ – 1:1. Супергол Мендеша и ответ Мбаппе. Видео голов и обзор
ФОТО. Реакция Мбаппе после того, как его брат забил гол в ворота ПСЖ
Определен победитель Евро-2025 U-19, в котором Украина дошла до полуфинала
Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор Илья Забарный Лилль - ПСЖ Этан Мбаппе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
