ВИДЕО. Мбаппе забил в ворота ПСЖ спустя 4 минуты после выхода на замену
За Лилль отличился хавбек Этан Мбаппе, младший брат знаменитого Килиана
Вечером 5 октября проходит матч 7-го тура французского Лиги 1 сезона 2025/26.
Команды Лилль и ПСЖ играют на стадионе Стад Пьер-Моруа в Вильнев-д'Аск.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 86-й минуте за Лилль отличился 18-летний хавбек Этан Мбаппе, младший брат знаменитого Килиана. Он забил гол через 4 минуты после выхода на замену, и счет сравнялся (1:1).
Украинский защитник Илья Забарный вышел на замену на 68-й минуте, заменив Лукаса Эрнандеса.
ГОЛ 1:1. Этап Мбаппе, 85 мин
