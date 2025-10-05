В рамках первого круга теннисного турнира в Ухане, свою встречу проведут Даяна Ястремская (WTA 31) и Лаура Зигемунд (WTA 53).

Матч начнется в 06:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинка в текущем сезоне играет с переменным успехом, на харде у нее 15 побед в 26 встречах. С начала года Ястремская минимально поднялась в рейтинге, на две позиции, хоть и не существенный, но все-таки прогресс. Даяна в этом сезоне дважды играла в финалах, но в обоих случаях проигрывала, сначала в Линце, а потом в Ноттингеме.

К этому турниру спортсменка подходит на серии из трех поражений кряду, хотя с одного матча она просто снялась. Последний раз Ястремская играла в Пекине, где в двух сетах уступила во втором круге крепкой испанке Бузас Манейро – 5:7, 4:6.

Украинка умеет доминировать на корте, она не ждет ошибок соперниц, а пытается выигрывать каждый розыгрыш. Из-за такого стиля у спортсменки много невынужденных ошибок.

Лаура Зигемунд

Немецкую теннисистку можно смело считать почетным ветераном, все-таки ей 37 лет, хотя даже в таком возрасте она остается неплохим середняком. Зигемунд выдавала не лучший сезон, но все изменилось на Уимблдоне, где спортсменка дошла до четвертьфинала, а там, в упорной борьбе, в трех сетах уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.

В рейтинге теннисистка поднялась на 27 позиций с начала года. Зигемунд не впечатляет игрой на харде, 12 побед при 13 поражениях. Немка тоже проиграла три встречи кряду, перед этим турниром. Последний раз спортсменка играла в Пекине, где уступила в стартовом матче американке Маккнелли – 4:6, 2:6.

Личные встречи

Теннисистки пересекались трижды, пока счет 3:0 в пользу украинской спортсменки, в двух случаях матчи проходили на харде. Последняя очная встреча состоялась в прошлом году, на турнире в Риме, тогда Ястремская одержала непростую победу – 4:6, 7:5, 6:2.

Прогноз

Украинка небольшой фаворит предстоящего матча, на стороне Ястремской психологический перевес, так как она ведет в очных встречах, стоит отметить и тот факт, что Даяна выше в рейтинге и младше на 12 лет.

Обе теннисистки не в лучшей форме, поэтому стоит ждать непредсказуемого матча. Я думаю, украинка должна проходить дальше, поставлю на ее победу с форой -2,5 гейма за 1,78.