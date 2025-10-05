Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Ухане
WTA
05 октября 2025, 23:39 |
118
0

Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Ухане

Поединок 1/32 финала состоится 6 октября и начнется в 06:00 по Киеву

05 октября 2025, 23:39 |
118
0
Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В рамках первого круга теннисного турнира в Ухане, свою встречу проведут Даяна Ястремская (WTA 31) и Лаура Зигемунд (WTA 53).

Матч начнется в 06:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинка в текущем сезоне играет с переменным успехом, на харде у нее 15 побед в 26 встречах. С начала года Ястремская минимально поднялась в рейтинге, на две позиции, хоть и не существенный, но все-таки прогресс. Даяна в этом сезоне дважды играла в финалах, но в обоих случаях проигрывала, сначала в Линце, а потом в Ноттингеме.

К этому турниру спортсменка подходит на серии из трех поражений кряду, хотя с одного матча она просто снялась. Последний раз Ястремская играла в Пекине, где в двух сетах уступила во втором круге крепкой испанке Бузас Манейро – 5:7, 4:6.

Украинка умеет доминировать на корте, она не ждет ошибок соперниц, а пытается выигрывать каждый розыгрыш. Из-за такого стиля у спортсменки много невынужденных ошибок.

Лаура Зигемунд

Немецкую теннисистку можно смело считать почетным ветераном, все-таки ей 37 лет, хотя даже в таком возрасте она остается неплохим середняком. Зигемунд выдавала не лучший сезон, но все изменилось на Уимблдоне, где спортсменка дошла до четвертьфинала, а там, в упорной борьбе, в трех сетах уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.

В рейтинге теннисистка поднялась на 27 позиций с начала года. Зигемунд не впечатляет игрой на харде, 12 побед при 13 поражениях. Немка тоже проиграла три встречи кряду, перед этим турниром. Последний раз спортсменка играла в Пекине, где уступила в стартовом матче американке Маккнелли – 4:6, 2:6.

Личные встречи

Теннисистки пересекались трижды, пока счет 3:0 в пользу украинской спортсменки, в двух случаях матчи проходили на харде. Последняя очная встреча состоялась в прошлом году, на турнире в Риме, тогда Ястремская одержала непростую победу – 4:6, 7:5, 6:2.

Прогноз

Украинка небольшой фаворит предстоящего матча, на стороне Ястремской психологический перевес, так как она ведет в очных встречах, стоит отметить и тот факт, что Даяна выше в рейтинге и младше на 12 лет.

Обе теннисистки не в лучшей форме, поэтому стоит ждать непредсказуемого матча. Я думаю, украинка должна проходить дальше, поставлю на ее победу с форой -2,5 гейма за 1,78.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
06.10.2025 -
06:00
Лаура Зигемунд
Фора Ястремской (-2.5) 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Костюк и Киченок посетили вечеринку для участниц турнира в Ухане
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 6 октября
Даяна Ястремская Лаура Зигемунд WTA Ухань прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус Синнер и Фритц. Определены четыре пары 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Теннис | 05 октября 2025, 21:23 0
Минус Синнер и Фритц. Определены четыре пары 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Минус Синнер и Фритц. Определены четыре пары 1/8 финала Мастерса в Шанхае

Янник снялся из-за судорог, Тейлор проиграл Мпеши Перрикару, Джокович идет дальше

Защитник Динамо в 19 лет дебютировал за команду на уровне УПЛ
Футбол | 05 октября 2025, 20:23 16
Защитник Динамо в 19 лет дебютировал за команду на уровне УПЛ
Защитник Динамо в 19 лет дебютировал за команду на уровне УПЛ

Владислав Захарченко экстренно вышел на замену в матче с «Металлистом 1925»

Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Футбол | 05.10.2025, 19:57
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05.10.2025, 08:28
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05.10.2025, 07:07
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
Йожеф САБО – звезде Динамо: «Надо идти и заново учиться играть в футбол»
04.10.2025, 07:39 12
Футбол
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 17
Футбол
Эдди ХИРН: «Сейчас этот боксер лучший в мире, он превосходит всех»
Эдди ХИРН: «Сейчас этот боксер лучший в мире, он превосходит всех»
04.10.2025, 02:50
Бокс
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 3
Бокс
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем