Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Названа оценка Довбика за матч Фиорентина – Рома, в котором он отдал ассист
Италия
05 октября 2025, 22:19 |
Названа оценка Довбика за матч Фиорентина – Рома, в котором он отдал ассист

Артем отметился голевой передачей на Матиаса Суле, волки одолели фиалок со счетом 2:1

ФК Рома

Статистический портал WhoScored поставил украинскому форварду Ромы Артему Довбику оценку в 6.9 балла за матч шестого тура Серии A 2025/26 против Фиорентины (2:1).

Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 59 минут, после чего был заменен на Пауло Дибалу. На 22-й Артем отметился ассистом на Матиаса Суле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Довбик получил четвертую наивысшую оценку среди всех игроков, которые приняли участие в этой встрече. Для украинца эта голевая передача стала первой в этом сезоне.

Лучшим игроком противостояния Фиорентина – Рома стал автор гола и ассиста Матиас Суле (8.0).

Оценки WhoScored за матч Фиорентина – Рома (1:2)

По теме:
Ювентус – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ювентус – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Не удержали. Наполи благодаря Хойлунду обыграл Дженоа с Малиновским
