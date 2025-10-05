Названа оценка Довбика за матч Фиорентина – Рома, в котором он отдал ассист
Артем отметился голевой передачей на Матиаса Суле, волки одолели фиалок со счетом 2:1
Статистический портал WhoScored поставил украинскому форварду Ромы Артему Довбику оценку в 6.9 балла за матч шестого тура Серии A 2025/26 против Фиорентины (2:1).
Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 59 минут, после чего был заменен на Пауло Дибалу. На 22-й Артем отметился ассистом на Матиаса Суле.
Довбик получил четвертую наивысшую оценку среди всех игроков, которые приняли участие в этой встрече. Для украинца эта голевая передача стала первой в этом сезоне.
Лучшим игроком противостояния Фиорентина – Рома стал автор гола и ассиста Матиас Суле (8.0).
Оценки WhoScored за матч Фиорентина – Рома (1:2)
