С ассистом Довбика. Рома возглавила турнирку Серии А, одолев Фиорентину

Римская Рома минимально победила Фиорентину в матче шестого тура итальянской Серии А, сумев переломить ход встречи еще в первом тайме.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини пропустили первыми. На 14-й минуте игры отличился итальянский форвард «фиалок» Мойзе Кин, расстроив голкипера римлян Миле Свилара.

«Волки» не остановились и довольно быстро восстановили равновесие. На 22 минуте игры безумный удар удался Матиасу Суле, которому ассистировал Артем Довбик. А уже на 30 минуте сам аргентинец сделал голевую передачу на Брайана Кристанте, который и установил окончательный счет в матче.

Украинский нападающий Артем Довбик провел на футбольном поле 59 минут. Вместо Артема на поле появился аргентинский вингер Пауло Дибала.

В нынешнем сезоне Рома занимает первое место турнирной таблицы Сери А, имея в своем активе 15 зачетных пунктов после шести сыгранных матчей. Фиорентина находится на 17 строчке с 3 баллами.

Чемпионат Италии Серия А, 5 октября.

Фиорентина – Рома – 1:2

Голы: Кин, 14, Суле, 22, Кристанте, 30

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine