Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С ассистом Довбика. Рома возглавила турнирку Серии А, одолев Фиорентину
Чемпионат Италии
Фиорентина
05.10.2025 16:00 – FT 1 : 2
Рома
Италия
05 октября 2025, 17:56 | Обновлено 05 октября 2025, 18:02
С ассистом Довбика. Рома возглавила турнирку Серии А, одолев Фиорентину

Римская Рома минимально победила Фиорентину

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская Рома минимально победила Фиорентину в матче шестого тура итальянской Серии А, сумев переломить ход встречи еще в первом тайме.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини пропустили первыми. На 14-й минуте игры отличился итальянский форвард «фиалок» Мойзе Кин, расстроив голкипера римлян Миле Свилара.

«Волки» не остановились и довольно быстро восстановили равновесие. На 22 минуте игры безумный удар удался Матиасу Суле, которому ассистировал Артем Довбик. А уже на 30 минуте сам аргентинец сделал голевую передачу на Брайана Кристанте, который и установил окончательный счет в матче.

Украинский нападающий Артем Довбик провел на футбольном поле 59 минут. Вместо Артема на поле появился аргентинский вингер Пауло Дибала.

В нынешнем сезоне Рома занимает первое место турнирной таблицы Сери А, имея в своем активе 15 зачетных пунктов после шести сыгранных матчей. Фиорентина находится на 17 строчке с 3 баллами.

Чемпионат Италии Серия А, 5 октября.

Фиорентина – Рома – 1:2

Голы: Кин, 14, Суле, 22, Кристанте, 30

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Фиорентина Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Джан Пьеро Гасперини Давид Де Хеа Артем Довбик Матиас Суле Бриан Кристанте
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
