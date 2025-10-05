С ассистом Довбика. Рома возглавила турнирку Серии А, одолев Фиорентину
Римская Рома минимально победила Фиорентину
Римская Рома минимально победила Фиорентину в матче шестого тура итальянской Серии А, сумев переломить ход встречи еще в первом тайме.
Подопечные Джан Пьеро Гасперини пропустили первыми. На 14-й минуте игры отличился итальянский форвард «фиалок» Мойзе Кин, расстроив голкипера римлян Миле Свилара.
«Волки» не остановились и довольно быстро восстановили равновесие. На 22 минуте игры безумный удар удался Матиасу Суле, которому ассистировал Артем Довбик. А уже на 30 минуте сам аргентинец сделал голевую передачу на Брайана Кристанте, который и установил окончательный счет в матче.
Украинский нападающий Артем Довбик провел на футбольном поле 59 минут. Вместо Артема на поле появился аргентинский вингер Пауло Дибала.
В нынешнем сезоне Рома занимает первое место турнирной таблицы Сери А, имея в своем активе 15 зачетных пунктов после шести сыгранных матчей. Фиорентина находится на 17 строчке с 3 баллами.
Чемпионат Италии Серия А, 5 октября.
Фиорентина – Рома – 1:2
Голы: Кин, 14, Суле, 22, Кристанте, 30
