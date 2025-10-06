Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Он мог бы играть так на любой позиции в атаке»

Итальянский тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч шестого тура Серии А, в котором его подопечные одолели «Фиорентину»:

Три важных очка и хорошая игра. Каково ваше мнение о матче? Могли ли вы решить исход матча раньше?

«Было много свободного пространства, но мы не смогли им воспользоваться. Мы были немного уставшими, поэтому сосредоточились на управлении игрой. Единственные серьезные моменты были у Робина Госенса и Роберто Пикколи. В остальном мы довольно хорошо контролировали игру. Эти моменты были скорее случайными. Во втором тайме мы не много атаковали, но и не рисковали».

Позвольте мне пошутить: вы просили угловой вместо пенальти...

«Вы угадали. Это одна из наших сильных сторон. Но мы должны быть хороши и в пенальти...».

«Рома» пропустила гол, а потом начала играть. Артем Довбик прогрессирует, а вы забили два великолепных гола. Вы выпустили Лоренцо Пеллегрини и Пауло Дибалу, чтобы замедлить игру?

«Дибала и Пеллегрини обладают более высоким качеством. Они создали несколько хороших моментов и хорошо удерживали мяч, отняв инициативу у «Фиорентины», у которой впереди было три высоких игрока. Был риск пропустить гол, но они хорошо сыграли и нарушили ритм «Фиорентины».

Дибала играл на позиции центрального нападающего. Это путь вперед? Могли бы вы поставить его рядом с Матиасом Суле?

«Нет, это была чрезвычайная ситуация. У Эвана Фергюсона были проблемы с лодыжкой. Дибала вернулся в пятницу и провел только легкую тренировку, но технику не теряешь. Он мог бы играть так на любой позиции в атаке. Он из тех игроков, которым нужно играть под другим нападающим».

Каково это – смотреть на таблицу и видеть «Рому» на вершине, ожидая результатов «Милана» и «Наполи»?

«Мы очень рады за болельщиков и игроков – это награда за их выступления. Мы провели только шесть матчей, и некоторые люди, что вполне понятно, не очень верят в нашу способность удержаться на вершине, но мы будем становиться лучше и улучшать качество нашей игры. Ребята усердно работают и полны энтузиазма. Это награда для них, и я рад за них. Мы уходим на международный перерыв с чувством уверенности. Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы стать лучше».

Цель – побороться за один из крупных трофеев?

«Нет, я этого не говорил. У нас не так много очков, и я думаю, что это правильно. Мы должны стараться расти и совершенствоваться».