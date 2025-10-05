Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

5 октября, в рамках очередного тура Серии А, свою встречу проведут Фиорентина и Рома. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Фиорентина

«Фиалки» неудачно начали этот чемпионат, так как не смогли одержать ни одной победы в пяти турах, три ничьи и два поражения. С такими результатами команда находится в числе аутсайдеров Серии А, занимая 17-ю строчку. Хоть старт команда и провалила, не думаю, что Фиорентина будет вести борьбу за выживание. В последнем туре клуб расписал мировую на выезде с Пизой.

Клуб еще играет в Лиге конференций, где дома обыграл на этой неделе Сигма Оломоуц со счетом 2:0. Вскоре «фиалки» должны прибавить, основная проблема в чемпионате сейчас игра в атаке, всего 3 гола в пяти матчах.

Рома

«Волки» солидно начали, 4 победы в пяти играх позволяют делить лидерство в чемпионате с Миланом и Наполи. При всем уважении к Роме, команда не выглядит претендентом на скудетто. В последнем туре столичный клуб обыграл дома Верону со счетом 2:0, первый гол забил украинец Артем Довбик.

Играли на этой неделе в еврокубка и «волки», но только в Лиге Европы, где уступили Лиллю со счетом 0:1. Тот матч запомнился пенальти, который перебивали дважды, Довбик бил два раза и в обоих случаях не переиграл вратаря, Суле тоже не реализовал свою попытку. Подопечным Гасперини важно стабильно набирать очки в чемпионате, ведь борьба плотная, надо держаться в группе лидеров.

Личные встречи

История очных противостояний свидетельствует о том, что чаще преимуществом владеют хозяева поля. В прошлом сезоне Фиорентина выиграла дома 5:1, а Рома ответила 1:0.

Прогноз

Встречаются две опытные команды, явного фаворита в этой паре не выделяют.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Фиорентины – 3,02, ничья – 3,25, победа Ромы – 2,43.

Один из тех матчей, где игра пойдет на три результата, многое будет зависеть от реализации моментов. Не думаю, что команды порадуют результативным футболом, поэтому ставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,76.