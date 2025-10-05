Римская Рома с Артемом Довбиком в стартовом составе сыграла матч шестого тура против Фиорентины.

"Фиалки" открыли счет в матче на 14 игры. Голом в ворота Миле Свилара отличился итальянский форвард Мойзе Кин, подарив радость местным фанатам.

Но радовались болельщикам «фиолетовых» недолго. На 22 минуте игры аргентинец Матиас Суле восстановил равновесие, отличившись безумным дальним ударом после голевого паса Артема Довбика., а на 30 минуте игры аргентинец ассистировал Браяну Кристанте, который вывел «волков» вперед.

В нынешнем сезоне Рома занимает первое место турнирной таблицы Сери А, имея в своем активе 15 зачетных пунктов после шести сыгранных матчей. Фиорентина находится на 17 строчке с 3 баллами.

Серия А. 6-й тур, 5 октября.

Фиорентина – Рома – 1:2

Голы: Кин, 14, Суле, 22, Кристанте, 30

Фиорентина – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)