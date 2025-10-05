Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортивный врач рассказал о травме Ярмолюка в матче Брентфорда с Ман Сити
Англия
05 октября 2025, 21:59 | Обновлено 05 октября 2025, 22:05
Спортивный врач рассказал о травме Ярмолюка в матче Брентфорда с Ман Сити

Хавбек пчел попросил замену во втором тайме и получил медицинскую помощь

Егор Ярмолюк

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму хавбека Брентфорда Егора Ярмолюка, полученную в 7-м туре матча АПЛ против Ман Сити (0:1):

«Ярмолюк попросил замену, это может быть не очень хорошо. Скорее всего, проблема с голеностопом. Егор хромал еще в середине 2-го тайма после жесткого стыка – накладки. А после того как поскользнулся – попросил замену.

Зная Егора, можно сказать, что он вряд ли бы попросил замену в случае, если бы это было что-то несерьезное. Нужно ждать обследования. Правда, для сборной могут быть плохие новости.

Обновление: предварительно, вроде бы, ничего слишком серьезного. Последствия болезненного стыка. Была накладка, которая вызвала боль, которая не утихала. Решили перестраховаться. Сборная, вроде бы, не под угрозой, но перед поездкой стоило бы сделать хотя бы контрольное УЗИ, чтобы точно убедиться, что все в порядке».

травма чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Егор Ярмолюк Брентфорд - Манчестер Сити Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
