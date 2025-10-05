Спортивный врач рассказал о травме Ярмолюка в матче Брентфорда с Ман Сити

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму хавбека Брентфорда Егора Ярмолюка, полученную в 7-м туре матча АПЛ против Ман Сити (0:1):

«Ярмолюк попросил замену, это может быть не очень хорошо. Скорее всего, проблема с голеностопом. Егор хромал еще в середине 2-го тайма после жесткого стыка – накладки. А после того как поскользнулся – попросил замену.

Зная Егора, можно сказать, что он вряд ли бы попросил замену в случае, если бы это было что-то несерьезное. Нужно ждать обследования. Правда, для сборной могут быть плохие новости.

Обновление: предварительно, вроде бы, ничего слишком серьезного. Последствия болезненного стыка. Была накладка, которая вызвала боль, которая не утихала. Решили перестраховаться. Сборная, вроде бы, не под угрозой, но перед поездкой стоило бы сделать хотя бы контрольное УЗИ, чтобы точно убедиться, что все в порядке».