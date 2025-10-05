Эвертон помог Арсеналу сохранить уникальный рекорд АПЛ
В сезоне 2025/26 не осталось команд без поражений
Эвертон помог Арсеналу сохранить свой уникальный рекорд АПЛ.
В матче 7-го тура чемпионата Эвертон дома победил Кристал Пэлас со счетом 2:1.
Лондонский клуб потерпел свое первое поражение в сезоне 2025/26.
Таким образом, в нынешнем розыгрыше АПЛ не осталось ни одной команды без поражений.
А это значит, что рекорд Арсенала, установленный им в сезоне 2003/04 (ни одного поражения во всех матчах), не будет повторен и в этом сезоне.
The one and only ☝️@Arsenal's record of being the only side to go a Premier League season unbeaten remains intact 🏆 pic.twitter.com/bknI1xmzVk— Premier League (@premierleague) October 5, 2025
