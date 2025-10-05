Эвертон помог Арсеналу сохранить уникальный рекорд АПЛ

Эвертон помог Арсеналу сохранить свой уникальный рекорд АПЛ.

В матче 7-го тура чемпионата Эвертон дома победил Кристал Пэлас со счетом 2:1.

Лондонский клуб потерпел свое первое поражение в сезоне 2025/26.

Таким образом, в нынешнем розыгрыше АПЛ не осталось ни одной команды без поражений.

А это значит, что рекорд Арсенала, установленный им в сезоне 2003/04 (ни одного поражения во всех матчах), не будет повторен и в этом сезоне.