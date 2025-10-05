Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон помог Арсеналу сохранить уникальный рекорд АПЛ
Англия
05 октября 2025, 19:48 | Обновлено 05 октября 2025, 19:56
225
0

Эвертон помог Арсеналу сохранить уникальный рекорд АПЛ

В сезоне 2025/26 не осталось команд без поражений

05 октября 2025, 19:48 | Обновлено 05 октября 2025, 19:56
225
0
Эвертон помог Арсеналу сохранить уникальный рекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Эвертон помог Арсеналу сохранить свой уникальный рекорд АПЛ.

В матче 7-го тура чемпионата Эвертон дома победил Кристал Пэлас со счетом 2:1.

Лондонский клуб потерпел свое первое поражение в сезоне 2025/26.

Таким образом, в нынешнем розыгрыше АПЛ не осталось ни одной команды без поражений.

А это значит, что рекорд Арсенала, установленный им в сезоне 2003/04 (ни одного поражения во всех матчах), не будет повторен и в этом сезоне.

По теме:
Холанд установил очередной рекорд АПЛ
Брентфорд – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Личный рекорд. Вратарь Эвертона Пикфорд вошел в историю АПЛ
Эвертон Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Эвертон - Кристал Пэлас Арсенал Лондон
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Бокс | 05 октября 2025, 07:07 3
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда бы не поверил, что Усик выиграет этот поединок»

«Цыганский король» недоволен результатами реванша

Шахтер – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 05 октября 2025, 18:39 0
Шахтер – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча восьмого тура УПЛ 2025/26

Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05.10.2025, 08:28
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Футбол | 05.10.2025, 17:26
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Ничейное каре чемпионов. Динамо не смогло обыграть Металлист 1925
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Футбол | 05.10.2025, 12:47
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
Зидан поддержал французского тренера, который готов работать в Динамо
04.10.2025, 13:37 4
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
04.10.2025, 05:39 6
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
04.10.2025, 08:16 54
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
03.10.2025, 23:26 2
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем