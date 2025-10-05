Динамо – Металлист 1925. Видео голов и обзор (обновляется)

5 октября в 15:30 стартовал центральный матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков.

Местом проведения поединка стал стадион имени Валерия Лобановского, расположенный в Киеве.

Перед началом тура «Динамо» занимало вторую позицию в турнирной таблице (15 очков), а «Металлист 1925» – четвертую (14 очков).

Украинская Премьер-лига. 8-й тур, 5 октября

«Динамо» Киев – «Металлист 1925» Харьков – 1:0 (обновляется)

Гол: Волошин, 36

ГОЛ! Волошин, 1:0, 36 мин.