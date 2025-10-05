Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Металлист 1925. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 16:16 | Обновлено 05 октября 2025, 16:17
659
0

Динамо – Металлист 1925. Видео голов и обзор (обновляется)

5 октября проходит матч 8-го тура чемпионата Украины

05 октября 2025, 16:16 | Обновлено 05 октября 2025, 16:17
659
0
Динамо – Металлист 1925. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Металлист 1925

5 октября в 15:30 стартовал центральный матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Динамо» Киев и «Металлист 1925» Харьков.

Местом проведения поединка стал стадион имени Валерия Лобановского, расположенный в Киеве.

Перед началом тура «Динамо» занимало вторую позицию в турнирной таблице (15 очков), а «Металлист 1925» – четвертую (14 очков).

Украинская Премьер-лига. 8-й тур, 5 октября

«Динамо» Киев – «Металлист 1925» Харьков – 1:0 (обновляется)

Гол: Волошин, 36

ГОЛ! Волошин, 1:0, 36 мин.

По теме:
ВИДЕО. Провал в защите. Динамо не удержало ворота на замке
ВИДЕО. Довбик отметился результативным действием за Рому в матче Серии А
ФОТО. Экстренная замена. Динамо потеряло центрального защитника
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Футбол | 04 октября 2025, 23:27 4
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины
Динамо после фиаско в Европе получит усиление в лице игрока сборной Украины

Владислав Кабаев восстановился после травмы

УПЛ 2025/26: Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 05 октября 2025, 15:26 0
УПЛ 2025/26: Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч
УПЛ 2025/26: Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч

Поединок восьмого тура чемпионата Украины состоится 5 октября и начнется в 18:00 по Киеву

Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Бокс | 04.10.2025, 16:25
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Футбол | 05.10.2025, 08:28
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Известный тренер готов работать в Динамо. Он создан для этого
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Футбол | 05.10.2025, 12:47
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
04.10.2025, 04:23 1
Бокс
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
03.10.2025, 19:53
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
04.10.2025, 05:00
Бокс
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем