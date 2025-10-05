WTA05 октября 2025, 14:12 |
Линда Носкова – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Пекине
5 октября проходит финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.
В решающем поединке между собой играют Линда Носкова (Чехия, WTA 27) и Аманда Анисимова (США, WTA 4). Время начала встречи – 14:10 по Киеву.
Это третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния выиграет трофей китайского тысячника.
Мій прогноз летить в унітаз .. Подивимось ... )
