Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
05 октября 2025, 14:12
Линда Носкова – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Пекине

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

5 октября проходит финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

В решающем поединке между собой играют Линда Носкова (Чехия, WTA 27) и Аманда Анисимова (США, WTA 4). Время начала встречи – 14:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния выиграет трофей китайского тысячника.

Аманда Анисимова Линда Носкова смотреть онлайн WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
