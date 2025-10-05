Линда Носкова – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 октября проходит финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

В решающем поединке между собой играют Линда Носкова (Чехия, WTA 27) и Аманда Анисимова (США, WTA 4). Время начала встречи – 14:10 по Киеву.

Это третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния выиграет трофей китайского тысячника.