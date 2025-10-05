В воскресенье, 5 октября, в 13:00 состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Кудровка».

Команды встретятся на стадионе Горняк в Кривом Роге.

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кривбасс – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция