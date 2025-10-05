Кривбасс – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 октября в 13:00 матч 8-го тура УПЛ
В воскресенье, 5 октября, в 13:00 состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Кудровка».
Команды встретятся на стадионе Горняк в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
