Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Кривбасс
05.10.2025 13:00 - : -
Кудровка
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 11:01 | Обновлено 05 октября 2025, 11:09
Смотрите 5 октября в 13:00 матч 8-го тура УПЛ

УПЛ

В воскресенье, 5 октября, в 13:00 состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Кудровка».

Команды встретятся на стадионе Горняк в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Комментарии
