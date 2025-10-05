Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 октября 2025, 09:59
Килиан Мбаппе установил новые личные рекорды

Француз отличился очередным голом в сезоне

Килиан Мбаппе установил новые личные рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе установил новые личные рекорды.

Произошло это в матче 8-го тура, в котором Реал на своем поле победил Вильярреал со счётом 3:1.

Голом и ассистом за победителей отличился Килиан Мбаппе.

Француз забил 14 голов в 10 матчах в сезоне 2025/26 во всех турнирах, что является новым рекордом футболиста. Предыдущее достижение Мбаппе было установлено в сезоне 2018/19 в составе ПСЖ (12 голов в 10 матчах).

Также Килиан Мбаппе установил еще один личный рекорд. Француз отличился голами в 9 подряд матчах во всех турнирах. Ранее нападающий Реала дважды имел серию из 8 подряд поединков с голами.

Голевая серия Килиана Мбаппе во всех турнирах (9 матчей)

  • Украина – гол
  • Исландия – гол и ассист
  • Реал Сосьедад – гол и ассист
  • Марсель – дубль
  • Эспаньол – гол
  • Леванте – дубль
  • Атлетико – гол
  • Кайрат – хет-трик
  • Вильярреал – гол и ассист
