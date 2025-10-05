Килиан Мбаппе установил новые личные рекорды
Француз отличился очередным голом в сезоне
Килиан Мбаппе установил новые личные рекорды.
Произошло это в матче 8-го тура, в котором Реал на своем поле победил Вильярреал со счётом 3:1.
Голом и ассистом за победителей отличился Килиан Мбаппе.
Француз забил 14 голов в 10 матчах в сезоне 2025/26 во всех турнирах, что является новым рекордом футболиста. Предыдущее достижение Мбаппе было установлено в сезоне 2018/19 в составе ПСЖ (12 голов в 10 матчах).
Также Килиан Мбаппе установил еще один личный рекорд. Француз отличился голами в 9 подряд матчах во всех турнирах. Ранее нападающий Реала дважды имел серию из 8 подряд поединков с голами.
Голевая серия Килиана Мбаппе во всех турнирах (9 матчей)
- Украина – гол
- Исландия – гол и ассист
- Реал Сосьедад – гол и ассист
- Марсель – дубль
- Эспаньол – гол
- Леванте – дубль
- Атлетико – гол
- Кайрат – хет-трик
- Вильярреал – гол и ассист
14 - Kylian Mbappé has scored 14 goals in 10 matches in all competitions this season (excluding the Club World Cup), his best start to a campaign in Europe (12 goals after 10 matches with PSG in 2018/19).— OptaJose (@OptaJose) October 4, 2025
9 - Kylian Mbappé has scored in each of his last nine club and international games, setting a new career record (previously eight in November 2019-January 2020 and April-June 2025). Goleador. #RMAVIL pic.twitter.com/z7Bpx8Jq3j— OptaJean (@OptaJean) October 4, 2025
