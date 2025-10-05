Украинский тренер: «Не понимаю, зачем Ребров вызвал его в сборную»

Известный украинский тренер Олег Федорчук заявил, что не понимает, зачем Сергей Ребров вызвал в национальную сборную Украины Георгия Бущана, ныне являющегося резервистом Полесья.

‒ Позиция вратаря у нас кажется наиболее стабильной по фамилиям тех, кого вызывают: Трубин, Ризнык и Бущан. Все логично?

‒ Относительно Трубина и Ризныка – вопросов нет. Кто из них будет играть в основе – будет решаться за день до матча, потому что будет иметь их психологическое и физическое состояние, а также манера игры соперников. Но по третьему вратарю у меня большие вопросы.

Бущан является третьим голкипером Полесья и он вызывается в сборную. Но почему не первый или второй? Если у нас неплохая школа вратарей, почему не вызываются надежно играющие в других командах? К примеру, в прошлом сезоне это Ермаков. А сейчас – немало молодых и перспективных. Я не помню такой практики, чтобы третий вратарь клуба мог помочь сборной в столь короткий период двух игр.

Думаю, кроме Трубина и Ризныка был смысл вызвать кого-то, кто сегодня имеет игровую практику и показывает надлежащий уровень, – сказал Федорчук.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров озвучил заявку национальной команды на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2026, но накануне вызвал вингера житомирского Полесья

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления по отбору на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.