Экс-тренер Реала назвал людей, которых в Динамо слишком много. Это проблема

Бывший тренер мадридского «Реала» Давид Беттони, который работал помощником Зидана, назвал одну из главных проблем киевского «Динамо».

Самое важное, когда такое количество матчей и переездов – это восстановление: питание, сон, врачи, массаж. Второе, я заметил, что в «Динамо» очень много людей в штабе вокруг тренировки. Главное не количество, а качество. Каждый человек в штабе должен иметь специализацию, а не просто быть. Еще нужно сократить время теоретической работы, чтобы разбор игры не занимал более 15 минут. Плюс еще морально-индивидуальный разговор с каждым футболистом. Я не знаю, какая методология у тренера, но, когда у тебя такое количество переездов и матчей, очень важен правильный индивидуальный подход к каждому футболисту.

В «Реале», например, было всего шесть человек. Но я не могу высказывать свое критическое мнение по «Динамо», потому что был там только три дня. Я не знаю, как они работают. Но, когда так много людей на поле, вокруг команды... Главное же качество, а не количество», – сказал Беттони.