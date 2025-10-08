Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 октября 2025
Экс-тренер Реала назвал людей, которых в Динамо слишком много. Это проблема

Давид Беттони высказался о киевском клубе

Экс-тренер Реала назвал людей, которых в Динамо слишком много. Это проблема
Давид Беттони

Бывший тренер мадридского «Реала» Давид Беттони, который работал помощником Зидана, назвал одну из главных проблем киевского «Динамо».

Самое важное, когда такое количество матчей и переездов – это восстановление: питание, сон, врачи, массаж. Второе, я заметил, что в «Динамо» очень много людей в штабе вокруг тренировки. Главное не количество, а качество. Каждый человек в штабе должен иметь специализацию, а не просто быть. Еще нужно сократить время теоретической работы, чтобы разбор игры не занимал более 15 минут. Плюс еще морально-индивидуальный разговор с каждым футболистом. Я не знаю, какая методология у тренера, но, когда у тебя такое количество переездов и матчей, очень важен правильный индивидуальный подход к каждому футболисту.

В «Реале», например, было всего шесть человек. Но я не могу высказывать свое критическое мнение по «Динамо», потому что был там только три дня. Я не знаю, как они работают. Но, когда так много людей на поле, вокруг команды... Главное же качество, а не количество», – сказал Беттони.

В Кривбассе рассказали, сколько времени пропустят два ключевых игрока
Богдан БОЙКО: Бартулович четко понимает, как должен работать Металлист 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег попрощался с двумя тренерами-ассистентами
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
