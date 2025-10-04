Бавария установила уникальное достижение в начале сезона
Гарри Кейн также установил очередной рекорд Бундеслиги
Бавария установила уникальное достижение в начале сезона 2025/26.
В матче 6-го тура германской Бундеслиги Бавария на выезде победила Айнтрахт со счетом 3:0.
Благодаря этой победе Бавария довела победную серию в начале сезона до 10 побед во всех турнирах.
Подобным результатом не может похвастаться ни один клуб в истории Бундеслиги.
Победная серия Баварии в начале сезона 2025/26
- Бундеслига, Айнтрахт – Бавария – 0:3
- Лига чемпионов, Пафос – Бавария – 1:5
- Бундеслига, Бавария – Вердер – 4:0
- Бундеслига, Гоффенгайм – Бавария – 1:4
- Лига чемпионов, Бавария – Челси – 3:1
- Бундеслига, Бавария – Гамбург – 5:0
- Бундеслига, Аугсбург – Бавария – 2:3
- Кубок Германии, Висбаден – Бавария – 2:3
- Бундеслига, Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
- Суперкубок Германии, Штутгарт – Бавария – 1:2
Очередным голом за мюнхенцев в этой игре отличился Гарри Кейн.
Английский нападающий стал первым в истории Бундеслиги игроком, забившим 11 голов в первых шести турах сезона.
11 – Bayern München’s Harry Kane is the first player in Bundesliga history to score 11 goals on the first six matchdays of a season. Historic. #SGEFCB @FCBayernEN pic.twitter.com/jMDlYt0xVS— OptaFranz (@OptaFranz) October 4, 2025
10 – Der FC Bayern München gewann alle der ersten 10 Pflichtspiele dieser Saison – neuer Vereinsrekord seit dem Bundesliga-Aufstieg 1965. Kickstart. @FCBayern #SGEFCB pic.twitter.com/JjjRZEbQCE— OptaFranz (@OptaFranz) October 4, 2025
