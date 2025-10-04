Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бавария установила уникальное достижение в начале сезона
Германия
Бавария установила уникальное достижение в начале сезона

Гарри Кейн также установил очередной рекорд Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария установила уникальное достижение в начале сезона 2025/26.

В матче 6-го тура германской Бундеслиги Бавария на выезде победила Айнтрахт со счетом 3:0.

Благодаря этой победе Бавария довела победную серию в начале сезона до 10 побед во всех турнирах.

Подобным результатом не может похвастаться ни один клуб в истории Бундеслиги.

Победная серия Баварии в начале сезона 2025/26

  • Бундеслига, Айнтрахт – Бавария – 0:3
  • Лига чемпионов, Пафос – Бавария – 1:5
  • Бундеслига, Бавария – Вердер – 4:0
  • Бундеслига, Гоффенгайм – Бавария – 1:4
  • Лига чемпионов, Бавария – Челси – 3:1
  • Бундеслига, Бавария – Гамбург – 5:0
  • Бундеслига, Аугсбург – Бавария – 2:3
  • Кубок Германии, Висбаден – Бавария – 2:3
  • Бундеслига, Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
  • Суперкубок Германии, Штутгарт – Бавария – 1:2

Очередным голом за мюнхенцев в этой игре отличился Гарри Кейн.

Английский нападающий стал первым в истории Бундеслиги игроком, забившим 11 голов в первых шести турах сезона.

Айнтрахт - Бавария Айнтрахт Франкфурт Бавария Гарри Кейн чемпионат Германии по футболу Бундеслига статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
