Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига 1. Брест и Нант сыграли по нулям, Ланс вырвал победу у Осера
Франция
05 октября 2025, 00:07 |
29
0

Лига 1. Брест и Нант сыграли по нулям, Ланс вырвал победу у Осера

Еще два матча седьмого тура проходили во Франции

05 октября 2025, 00:07 |
29
0
Лига 1. Брест и Нант сыграли по нулям, Ланс вырвал победу у Осера
X.com/RCLens

Футбольные клубы «Брест» и «Нант» не выявили победителя в безголевом матче седьмого тура Лиги 1.

В другом матче тура «Осер» принимал на своем поле «Ланс». Хозяева держались до последнего, но пропустили в добавленное время – 1:2.

Автором гола у гостей стал Одсонн Эдуар, пробивший после результативной передачи Адриена Томассона. На 62-ой минуте матча нападающий «Осера» Дэнни Намасо сравнял счет. На 73-й минуте гости остались в меньшинстве – красную карточку за два горчичника получил защитник «Ланса» Исмаэло Ганью. В компенсированное время гости все-таки смогли поразить ворота «Осера», автором победного гола стал Абдалла Сима снова после ассиста Томассона.

Обе встречи прошли в субботу, 4 октября.

На данный момент команды расположились в турнирной таблице Лиги 1 в следующем порядке: «Ланс» – 4-е место (13 очков), «Брест» – 10-е место (8 очков), «Нант» – 14-е (6 очков), «Осер» – 15-е (6 очков).

Лига 1 (Франция). 7-й тур

Брест – Нант – 0:0

Осер – Ланс – 1:2

Голы: Намасо, 61 – Эдуар, 14, Сима, 90+6

По теме:
ФОТО. В ПСЖ впечатлились красотой жены Забарного. Ее новый фотосет
Энрике принял важное решение по Забарному после победы над Барсой
L'Équipe: У Забарного были серьезные проблемы в ПСЖ. Луис Энрике помог Илье
Брест (Франция) Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Осер Ланс
Оксана Баландина
Оксана Баландина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси и Арсенал хотели купить вратаря из Украины. Он выбрал другой путь
Футбол | 05 октября 2025, 00:59 0
Челси и Арсенал хотели купить вратаря из Украины. Он выбрал другой путь
Челси и Арсенал хотели купить вратаря из Украины. Он выбрал другой путь

Владислав Крапивцов мог оказаться в АПЛ

Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Футбол | 04 октября 2025, 05:39 6
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо

Александр выделил экс-игроков «бело-синих»

Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Бокс | 04.10.2025, 04:23
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Турки Аль-Шейх устроит бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе
Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
Футбол | 04.10.2025, 21:36
Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Футбол | 04.10.2025, 06:27
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
03.10.2025, 12:00 27
Футбол
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 14
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
04.10.2025, 07:05 5
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем