Лига 1. Брест и Нант сыграли по нулям, Ланс вырвал победу у Осера

Футбольные клубы «Брест» и «Нант» не выявили победителя в безголевом матче седьмого тура Лиги 1.

В другом матче тура «Осер» принимал на своем поле «Ланс». Хозяева держались до последнего, но пропустили в добавленное время – 1:2.

Автором гола у гостей стал Одсонн Эдуар, пробивший после результативной передачи Адриена Томассона. На 62-ой минуте матча нападающий «Осера» Дэнни Намасо сравнял счет. На 73-й минуте гости остались в меньшинстве – красную карточку за два горчичника получил защитник «Ланса» Исмаэло Ганью. В компенсированное время гости все-таки смогли поразить ворота «Осера», автором победного гола стал Абдалла Сима снова после ассиста Томассона.

Обе встречи прошли в субботу, 4 октября.

На данный момент команды расположились в турнирной таблице Лиги 1 в следующем порядке: «Ланс» – 4-е место (13 очков), «Брест» – 10-е место (8 очков), «Нант» – 14-е (6 очков), «Осер» – 15-е (6 очков).

Лига 1 (Франция). 7-й тур

Брест – Нант – 0:0

Осер – Ланс – 1:2

Голы: Намасо, 61 – Эдуар, 14, Сима, 90+6