Главные тренеры «Полесья» и «Полтавы» – Руслан Ротань и Павел Матвийченко – определились со стартовыми составами своих команд на матч восьмого тура УПЛ.

Поединок примет «Центральный стадион» в Житомире. Начал матча запланировано на 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Полесье» после 7 туров набрало 12 очков и расположилось на 6-й строчке. «Полтава» после аналогичного количества матчей идет на 15-м месте с 4 баллами.

Обнародованы стартовые составы на матч «Полесье» – «Полтава»: