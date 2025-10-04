Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 16:59 | Обновлено 04 октября 2025, 17:00
Обнародованы стартовые составы на матч Полесье – Полтава

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву

Обнародованы стартовые составы на матч Полесье – Полтава
Полесье

Главные тренеры «Полесья» и «Полтавы» – Руслан Ротань и Павел Матвийченко – определились со стартовыми составами своих команд на матч восьмого тура УПЛ.

Поединок примет «Центральный стадион» в Житомире. Начал матча запланировано на 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Полесье» после 7 туров набрало 12 очков и расположилось на 6-й строчке. «Полтава» после аналогичного количества матчей идет на 15-м месте с 4 баллами.

Обнародованы стартовые составы на матч «Полесье» – «Полтава»:

Полесье Житомир Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
