04 октября 2025, 16:05 |
Гасперини принял важное решение о будущем Довбика после провала в ЛЕ

Наставник итальянской «Ромы» доверит место в стартовом составе украинскому футболисту

Гасперини принял важное решение о будущем Довбика после провала в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 5 октября, состоится матч шестого тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Фиорентина» и «Рома». Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Главный тренер римского клуба Джан Пьеро Гасперини планирует доверить место в стартовом составе форварду сборной Украины Артему Довбику, несмотря на провал в Лиге Европы. Во втором туре еврокубка «волки» уступили французскому «Лиллю» со счетом 0:1, а 28-летний футболист не сумел реализовать пенальти с двух попыток.

По информации итальянских СМИ, наставник римского клуба продолжает доверять украинскому игроку и намерен поддержать форварда после критики, которая обрушилась в его адрес. Кроме того, Гасперини недоволен, что конкурент Артема – ирландец Эван Фергюсон – плохо сыграл в последних матчах, несмотря на то, что имел много игрового времени.

В нынешнем сезоне Довбик провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. «Рома» занимает третье место в турнирной таблице, в активе клуба – 12 баллов.

