ВОРОБЕЙ – о победе Шахтера над Абердином и матче с Легией

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал выездную победу донецкой команды над «Абердином» (2:3) в первом матче этой Лиги конференций, а также ответил на другие вопросы.

– Андрей, какие у вас остались эмоции и впечатления от первого матча «Шахтера» в этой Лиге конференций? Важно для команды стартовать с победы?

– Конечно, это очень важно. Нужно поздравить команду! Тяжелая игра была. Игра так проходила, что не до ее качества было. Самое главное, что взяли три очка в этом поединке. Самое главное, что выиграли на характере! На данный момент это самое главное.

– Как прокомментируете голы футболистов «Шахтера» в этой встрече?

– Тяжелая игра была. Да, можно сказать, что «Абердин» идет на 12 месте в чемпионате Шотландии. Но это типичная шотландская команда. Она до сих пор играет в такой типичный шотландский футбол. Это такой силовой футбол. У них нету таких сильно ярких и мастеровитых футболистов, как у нашей команды. И поле какое-то тяжелое было в этом матче. Но самое главное, что выиграли. Всегда приятно, когда забиваются дебютные голы. Этот матч тоже не стал исключением. В нем игроки забили свои первые голы. Назарина давно не забивал, с чем я его и поздравляю! Он сейчас входит в обойму основного состава. Поэтому его тоже можно отметить. Все голы были по делу! Только можно поздравить игроков, тренера и команду.

– Может, Реброву можно было вызвать в сборную Назарину, который словил ритм игры?

– Я думаю, что он все равно на карандаше в любом случае. Там много людей работает в федерации, которые должны за всеми следить. И Назарина тоже не исключение. Он сыграл неплохой матч. Не скажу, что яркий, но неплохой. У Назарины все впереди. Ему нужно закрепить этот успех и, скажем так, не отпускать место в составе. Назарине нужно только совершенствовать свою игру. Тогда сборная будет не за горами.

– Марлон Гомес два ассиста сделал в этом поединке. Что можно сказать по этому поводу?

– Молодец, что две голевые передачи отдал. Это очень трудная игра была. Можно выделить не только его, а многих футболистов. Я выделил бы вообще команду! Был дальний перелет, погодные условия, поле тяжелое. Соперник вроде бы не такой сильный, но это типичный шотландский клуб. По первому тайму мы же видели, что мяч контролировали только на своей половине поля. На чужой половине поля у нас практически ничего не получалось. Ждали и терпели. Молодцы, что дотерпели и свои голы забили. Жалко, конечно, что пропускаем такие мячи. В эпизоде с первым пропущенным голом я вообще не понял, чем думал наш футболист. Я думаю, он, наверное, сам до сих пор не понял, почему так сыграл. Нужно делать выводы и таких ошибок не допускать. Потому что более именитые и более сильные клубы такого не простят.

– Имеете ввиду игру рукой, которая привела к пенальти?

– Да-да, конечно.

– Перед финальным свистком «Абердин» и сравнять мог. Шотландцы серьезно пошли отыгрываться!

– Я тоже опасался. В принципе шотландцы могли забить. Они пошли ва-банк. У них уже три нападающих было на поле. Но хорошо, что дотерпели, выждали и вырвали эту победу на характере. Только можно сказать, что молодцы ребята!

– По владению мячом по процентам 28 на 72 в пользу «Шахтера» было. Но по ударам по воротам статистика одинаковая. О чем это говорит?

– Мы же видим, где было владение мячом. В основном на своей половине поля. И такие поперечные передачи были. То есть вперед мы не играли. А, когда начали вперед играть во втором тайме, то более-менее начало что-то получаться.

– Это была первая победа украинской команды над «Абердином». Это что-то значит?

– Это значит, что «Шахтер» в этом сезоне еврокубков стартовал с «+3». Поэтому это самое главное! Потому что очень тяжелые условия были и очень тяжело было играть с такой командой, хоть она и слабая. Но, слава Богу, что начали Лигу конференций с победы. Самое главное, что при такой игре выиграли матч.

– Ровно 18 лет назад вы играли за «Днепр» против «Абердина» в рамках Кубка УЕФА 2007/2008. Что самое яркое можно вспомнить из того противостояния? Вы, кстати, тогда в ответном поединке отличились голом!

– Тогда плюс-минус аналогичная ситуация была. Плюс-минус такой же футбол силовой был. По-дворовому если сказать, то это «Бей-беги». Также и у нас было в первом матче, когда сыграли 0:0. Во втором поединке дома мы больше контролировали мяч, больше имели моментов. Но, к сожалению, мы первыми пропустили тогда. Потом мы сравняли, были штанги, перекладины. Не получалось еще забить. В итоге мы сыграли 1:1 в ответной встрече и не прошли дальше. Стиль игры «Абердина» вообще не изменился. Он каким был, таким и остался.

– И также вы играли за «Шахтер» с «Селтиком» в Лиге чемпионов 2004/2005!

– Да, играл, когда «Селтик» на своем стадионе выиграл 1:0 и когда мы победили шотландцев у себя на поле 3:0. Если вспоминать те матчи, то можно сказать, что шотландские клубы очень сильно играют дома при поддержке своих трибун. Их гонят вперед! И в этом поединке «Шахтера» с «Абердином» вы же видели, какая поддержка была у шотландской команды! Их гнали вперед, чтобы они забивали третий мяч. Также и у нас было в выездном матче с «Селтиком». Поддержка была просто невероятная. Шотландцы дома играют агрессивно и жестко. И мы проиграли тогда. Но в ответном поединке мы обыграли «Селтик» 3:0, скажем так, в одну калитку! Шотландские команды дома и на выезде – это совершенно разные вещи. Сейчас «Селтик» и «Рейнджерс» больше играют в такой европейский футбол через контроль. И исполнители у них есть, которые могут это сделать. Но «Абердин» играет еще в тот футбол типично шотландский.

– Теперь у «Шахтера» после матчей УПЛ с «ЛНЗ» и «Полесьем» будет поединок Лиги конференций с «Легией»! Что можно сказать о польской команде?

– С «Легией» будет посложнее. Там немного другие исполнители. Но это плюс-минус, скажем так, такие команды, которые «Шахтер» не то чтобы обязан, а должен обыгрывать. Как будет проходить матч, это уже игра покажет. Но «Шахтеру» нужно дальше развивать свой успех! С такими командами как «Легия» нельзя терять очки. «Шахтеру» по силам победить «Легию». Через игры в чемпионате Украине нужно готовиться к поединку с «Легией». «ЛНЗ» и «Полесье» – это хорошие соперники. Особенно «Полесье»! С житомирской командой будет очень хорошая игра. Поэтому здесь расслабляться нельзя. «Шахтеру» от игры к игре нужно готовиться к каждому сопернику.