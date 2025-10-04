Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Мы накануне обсуждали это с тренером»

Форвард юниорской сборной Украины U-20 Матвей Пономаренко поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Парагваем в третьем туре группового этапа ЧМ-2025.

«Личная мотивация была безумной, потому что был день рождения у мамы, а на следующий день – у моей девушки. Поэтому было сильно желание забить, выиграть и выйти из группы. Забить мяч – это самый лучший подарок, который можно было себе придумать. Здесь все команды очень сильные, но и у нас отличный коллектив. Мы приехали и настраивались на победы.

У нас сильный тренерский штаб, дающий нам указания, что и как делать. Он выбирал правильную тактику на каждую игру, изучал и настраивал нас на каждого соперника. После матчей разбирали их. Потому и таковы результаты. Я считаю, что каждый игрок выходил со сверхмотивацией. Это ведь чемпионат мира, возможность показать себя. Особенно у нас в стране такая ситуация. Мы сражались за всю нашу нацию, за всю Украину. Хочу поблагодарить всех, кто защищает наше государство и дает нам возможность находиться здесь.

Относительно выхода на замену, мы накануне обсуждали это с тренером. Он сказал, чтобы я настраивался. Еще раз подчеркну, что в этом матче я был очень мотивирован. У меня появился шанс, и я им воспользовался — забил мяч и принес команде победу», – сказал Матвей.

