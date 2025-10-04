Украина. Премьер лига04 октября 2025, 13:04 |
19
0
Полесье – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 октября в 18:00 матч 8-го тура УПЛ
04 октября 2025, 13:04 |
19
0
В субботу, 4 октября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полесье» и «Полтава».
Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Словянска.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Полесье – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полесье – ПолтаваСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 октября 2025, 12:14 0
Поединок состоится 4 октября и начнется в 15:00 по Киеву
Футбол | 04 октября 2025, 10:10 16
Отмечаем наиболее мощные перформансы наставников топ-лиг
Бокс | 04.10.2025, 08:16
Бокс | 04.10.2025, 04:23
Футбол | 03.10.2025, 15:14
Комментарии 0
Популярные новости
02.10.2025, 08:04 7
02.10.2025, 21:44 26
02.10.2025, 08:51 2
04.10.2025, 00:55 37
03.10.2025, 07:39 15
02.10.2025, 08:23 1
03.10.2025, 19:42 7
02.10.2025, 13:43 3