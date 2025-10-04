Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полесье
04.10.2025 18:00 - : -
Полтава
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 13:04
Смотрите 4 октября в 18:00 матч 8-го тура УПЛ

УПЛ

В субботу, 4 октября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полесье» и «Полтава».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Словянска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Полесье – Полтава
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полтава
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
