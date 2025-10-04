В субботу, 4 октября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полесье» и «Полтава».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Словянска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Полесье – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция