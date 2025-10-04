Украина. Премьер лига04 октября 2025, 07:09 |
7
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Карпаты
Матч 8-го тура УПЛ начнется в 13:00
04 октября 2025, 07:09 |
7
0
4 октября 2025 года, в понедельник, в 13:00 стартует матч 8-го тура украинской Премьер-лиги.
На поле стадиона «КСК Ника» в Александрии встретятся «Александрия» и «Карпаты».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Денис Шурман из Киевской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 октября 2025, 19:53 0
Итальянская, английская классика, испытания для Баварии и Барсы
Футбол | 04 октября 2025, 00:40 4
Сергей Балтача раскритиковал подход футболистов столичного клуба
Футбол | 03.10.2025, 08:30
Футбол | 03.10.2025, 14:44
Футбол | 04.10.2025, 05:20
Комментарии 0
Популярные новости
02.10.2025, 23:57 132
03.10.2025, 08:25 34
Бокс
03.10.2025, 18:41 108
Футбол
03.10.2025, 02:58
02.10.2025, 03:41 1