4 октября 2025 года, в понедельник, в 13:00 стартует матч 8-го тура украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона «КСК Ника» в Александрии встретятся «Александрия» и «Карпаты».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Денис Шурман из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.