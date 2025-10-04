Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Карпаты
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 07:09 |
7
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Карпаты

Матч 8-го тура УПЛ начнется в 13:00

04 октября 2025, 07:09 |
7
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Карпаты
УПЛ

4 октября 2025 года, в понедельник, в 13:00 стартует матч 8-го тура украинской Премьер-лиги.

На поле стадиона «КСК Ника» в Александрии встретятся «Александрия» и «Карпаты».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Денис Шурман из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Александрия – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александрия – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Полесье – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Карпаты где смотреть
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 03 октября 2025, 19:53 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Итальянская, английская классика, испытания для Баварии и Барсы

Легенда Динамо: «Солдаты в окопах умирают, смотрят игру киевлян»
Футбол | 04 октября 2025, 00:40 4
Легенда Динамо: «Солдаты в окопах умирают, смотрят игру киевлян»
Легенда Динамо: «Солдаты в окопах умирают, смотрят игру киевлян»

Сергей Балтача раскритиковал подход футболистов столичного клуба

Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Футбол | 03.10.2025, 08:30
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Футбол | 03.10.2025, 14:44
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Тьерри Анри назвал главного фаворита на Золотой мяч в настоящее время
Футбол | 04.10.2025, 05:20
Тьерри Анри назвал главного фаворита на Золотой мяч в настоящее время
Тьерри Анри назвал главного фаворита на Золотой мяч в настоящее время
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 132
Футбол
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 34
Футбол
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 108
Футбол
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
02.10.2025, 02:41
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем