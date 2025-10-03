Дубль Семеньо. Борнмут переиграл Фулхэм в стартовом матче тура АПЛ
Также голом для хозяев поля отметился Джастин Клюйверт
В стартовом матче 7-го тура Английской Премьер-лиги «Борнмут» одержал домашнюю победу над «Фулхэмом» со счетом 3:1.
Гости вышли вперед на 70-й минуте благодаря голу Райана Сессеньона. Однако «Борнмут» быстро перехватил инициативу: сначала Антуан Семеньо отличился на 78-й минуте, а через несколько минут Джастин Клюйверт вывел «вишен» вперед. В компенсированное время Семеньо оформил дубль и установил окончательный счет – 3:1.
У гостей на 67-й минуте на замену вышел бразилец Кевин, экс-игрок донецкого Шахтера.
Борнмут набрал 14 очков и вышел на второе место, впереди только Ливерпуль (15). Фулхэм имеет 8 баллов и занимает 11-ю позицию.
Английская Премьер-лига. 7-й тур, 3 октября 2025
Борнмут – Фулхэм – 3:1
Голы: Семеньо, 78, 90+6, Клюйверт, 84 – Сессеньон, 70
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12 - 7
|04.10.25 19:30 Челси - Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль
|15
|2
|Борнмут
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|18.10.25 17:00 Кристал Пэлас - Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут
|14
|3
|Арсенал
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|04.10.25 17:00 Арсенал - Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс
|13
|4
|Кристал Пэлас
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|05.10.25 16:00 Эвертон - Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест
|12
|5
|Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|04.10.25 14:30 Лидс - Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм
|11
|6
|Сандерленд
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|04.10.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд
|11
|7
|Манчестер Сити
|6
|3
|1
|2
|14 - 6
|05.10.25 18:30 Брентфорд - Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм
|10
|8
|Челси
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|04.10.25 19:30 Челси - Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси
|8
|9
|Эвертон
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|05.10.25 16:00 Эвертон - Кристал Пэлас29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон
|8
|10
|Брайтон
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|05.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон
|8
|11
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|18.10.25 19:30 Фулхэм - Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм
|8
|12
|Лидс
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|04.10.25 14:30 Лидс - Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс
|8
|13
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|05.10.25 18:30 Брентфорд - Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла
|7
|14
|Манчестер Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|04.10.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед
|7
|15
|Ньюкасл
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|05.10.25 16:00 Ньюкасл - Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль
|6
|16
|Астон Вилла
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|05.10.25 16:00 Астон Вилла - Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла
|6
|17
|Ноттингем Форест
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|05.10.25 16:00 Ньюкасл - Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест
|5
|18
|Бёрнли
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|05.10.25 16:00 Астон Вилла - Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд
|4
|19
|Вест Хэм
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|04.10.25 17:00 Арсенал - Вест Хэм29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси
|4
|20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|05.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон
|1
