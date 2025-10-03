Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дубль Семеньо. Борнмут переиграл Фулхэм в стартовом матче тура АПЛ
Чемпионат Англии
Борнмут
03.10.2025 22:00 – FT 3 : 1
Фулхэм
Англия
03 октября 2025, 23:58 | Обновлено 04 октября 2025, 01:06
Дубль Семеньо. Борнмут переиграл Фулхэм в стартовом матче тура АПЛ

Также голом для хозяев поля отметился Джастин Клюйверт

03 октября 2025, 23:58 | Обновлено 04 октября 2025, 01:06
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 7-го тура Английской Премьер-лиги «Борнмут» одержал домашнюю победу над «Фулхэмом» со счетом 3:1.

Гости вышли вперед на 70-й минуте благодаря голу Райана Сессеньона. Однако «Борнмут» быстро перехватил инициативу: сначала Антуан Семеньо отличился на 78-й минуте, а через несколько минут Джастин Клюйверт вывел «вишен» вперед. В компенсированное время Семеньо оформил дубль и установил окончательный счет – 3:1.

У гостей на 67-й минуте на замену вышел бразилец Кевин, экс-игрок донецкого Шахтера.

Борнмут набрал 14 очков и вышел на второе место, впереди только Ливерпуль (15). Фулхэм имеет 8 баллов и занимает 11-ю позицию.

Английская Премьер-лига. 7-й тур, 3 октября 2025

Борнмут – Фулхэм – 3:1

Голы: Семеньо, 78, 90+6, Клюйверт, 84 – Сессеньон, 70

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12 - 7 04.10.25 19:30 Челси - Ливерпуль27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль 15
2 Борнмут 7 4 2 1 11 - 8 18.10.25 17:00 Кристал Пэлас - Борнмут03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут 14
3 Арсенал 6 4 1 1 12 - 3 04.10.25 17:00 Арсенал - Вест Хэм28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс 13
4 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8 - 3 05.10.25 16:00 Эвертон - Кристал Пэлас27.09.25 Кристал Пэлас 2:1 Ливерпуль20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест 12
5 Тоттенхэм 6 3 2 1 11 - 4 04.10.25 14:30 Лидс - Тоттенхэм27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм 11
6 Сандерленд 6 3 2 1 7 - 4 04.10.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Сандерленд27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14 - 6 05.10.25 18:30 Брентфорд - Манчестер Сити27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли21.09.25 Арсенал 1:1 Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм 10
8 Челси 6 2 2 2 11 - 8 04.10.25 19:30 Челси - Ливерпуль27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси 8
9 Эвертон 6 2 2 2 7 - 6 05.10.25 16:00 Эвертон - Кристал Пэлас29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Ливерпуль 2:1 Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон 8
10 Брайтон 6 2 2 2 9 - 9 05.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Брайтон27.09.25 Челси 1:3 Брайтон20.09.25 Брайтон 2:2 Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон 8
11 Фулхэм 7 2 2 3 8 - 11 18.10.25 19:30 Фулхэм - Арсенал03.10.25 Борнмут 3:1 Фулхэм28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм 8
12 Лидс 6 2 2 2 6 - 9 04.10.25 14:30 Лидс - Тоттенхэм27.09.25 Лидс 2:2 Борнмут20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс 8
13 Брентфорд 6 2 1 3 9 - 11 05.10.25 18:30 Брентфорд - Манчестер Сити27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Фулхэм 3:1 Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7 - 11 04.10.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Сандерленд27.09.25 Брентфорд 3:1 Манчестер Юнайтед20.09.25 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед 7
15 Ньюкасл 6 1 3 2 4 - 5 05.10.25 16:00 Ньюкасл - Ноттингем Форест28.09.25 Ньюкасл 1:2 Арсенал21.09.25 Борнмут 0:0 Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4 - 6 05.10.25 16:00 Астон Вилла - Бёрнли28.09.25 Астон Вилла 3:1 Фулхэм21.09.25 Сандерленд 1:1 Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5 - 10 05.10.25 16:00 Ньюкасл - Ноттингем Форест27.09.25 Ноттингем Форест 0:1 Сандерленд20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест 5
18 Бёрнли 6 1 1 4 6 - 13 05.10.25 16:00 Астон Вилла - Бёрнли27.09.25 Манчестер Сити 5:1 Бёрнли20.09.25 Бёрнли 1:1 Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд 4
19 Вест Хэм 6 1 1 4 6 - 14 04.10.25 17:00 Арсенал - Вест Хэм29.09.25 Эвертон 1:1 Вест Хэм20.09.25 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси 4
20 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4 - 13 05.10.25 16:00 Вулверхэмптон - Брайтон27.09.25 Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон20.09.25 Вулверхэмптон 1:3 Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон 1
Полная таблица

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
