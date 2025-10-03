Дубль Семеньо. Борнмут переиграл Фулхэм в стартовом матче тура АПЛ

В стартовом матче 7-го тура Английской Премьер-лиги «Борнмут» одержал домашнюю победу над «Фулхэмом» со счетом 3:1.

Гости вышли вперед на 70-й минуте благодаря голу Райана Сессеньона. Однако «Борнмут» быстро перехватил инициативу: сначала Антуан Семеньо отличился на 78-й минуте, а через несколько минут Джастин Клюйверт вывел «вишен» вперед. В компенсированное время Семеньо оформил дубль и установил окончательный счет – 3:1.

У гостей на 67-й минуте на замену вышел бразилец Кевин, экс-игрок донецкого Шахтера.

Борнмут набрал 14 очков и вышел на второе место, впереди только Ливерпуль (15). Фулхэм имеет 8 баллов и занимает 11-ю позицию.

Английская Премьер-лига. 7-й тур, 3 октября 2025

Борнмут – Фулхэм – 3:1

Голы: Семеньо, 78, 90+6, Клюйверт, 84 – Сессеньон, 70

Турнирная таблица