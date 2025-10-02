В пятницу, 3 октября, состоится поединок 7-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Фулгемом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Борнмут

В текущем сезоне коллектив продолжает показывать очень достойные результаты, даже несмотря на уход многих ключевых игроков. За 6 игр в Премьер-лиге «вишни» одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и 1 раз потерпели поражение. 11 набранных баллов позволяют команде занимать 6-ю строчку турнирной таблицы.

Однако у Кубке английской лиги у «Борнмута» не сложилось – клуб вылетел из турнира после поражения против «Брентфорда» еще на стадии 1/32 финала.

Фулхэм

Дачники также показывают довольно неплохие результаты. В Премьер-лиге клуб имеет очень равную статистику – 2 победы, 2 ничьих и 2 поражения за 6 сыгранных поединков. 8 набранных баллов позволяют лондонцам занимать 11 место турнирной таблицы.

В Кубке английской лиги «Фулхэм» одолел «Бристоль» и «Кембридж» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами очень равная статистика – 2 победы «Борнмута», 2 выигрыша «Фулхэм» и 1 ничья.

Интересные факты

В текущем сезоне Премьер-лиги «Фулхэм» не одержал еще ни одной выездной победы. На счету команды 2 поражения и ничья.

Беспроигрышная серия «Борнмута» длится уже 4 игры подряд.

За 6 игр в текущем сезоне АПЛ «Фулхэм» лишь раз сохранил ворота сухими.

Возможные стартовые составы

Борнмут: Петрович – Трюффер, Сенеси, Диаките, Хименес – Скотт, Адамс – Брукс, Тавернье, Семенио – Эванилсон

Фулхэм: Лено – Сессеньсйон, Бесси, Андерсен, Кастань – Берге, Лукич – Ивоби, Кинг, Уилсон – Траоре

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.82.