Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 14:49 |
216
0

Костышин и Федык определились со составами на матч Колос – Рух в УПЛ

Команды сыграют матч 8 тура УПЛ

03 октября 2025, 14:49 |
216
0
Костышин и Федык определились со составами на матч Колос – Рух в УПЛ
ФК Рух.

В пятницу, третьего октября, ковалевский Колос на домашнем стадионе будет принимать львовский Рух в рамках матча восьмого тура Украинской Премьер-лиги.

Руслан Костышин и Иван Федык определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба коучи выставили на поединок боевые 11-ки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне Колос занимает 4 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Рух находится на дне турнирной таблицы с 3 баллами после 7 сыгранных туров.

Матч Колос – Рух запланировано на пятницу, третье октября, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени

Руслан Костышин Иван Федык чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Колос - Рух стартовые составы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
