Костышин и Федык определились со составами на матч Колос – Рух в УПЛ
Команды сыграют матч 8 тура УПЛ
В пятницу, третьего октября, ковалевский Колос на домашнем стадионе будет принимать львовский Рух в рамках матча восьмого тура Украинской Премьер-лиги.
Руслан Костышин и Иван Федык определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба коучи выставили на поединок боевые 11-ки.
В нынешнем сезоне Колос занимает 4 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Рух находится на дне турнирной таблицы с 3 баллами после 7 сыгранных туров.
Матч Колос – Рух запланировано на пятницу, третье октября, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени
