Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Именитый тренер считает, что Андрей Ярмоленко может играть на хорошем уровне минут 30
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением об игре вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко после матча первого тура Лиги конференций. 2 октября подопечные Александра Шовковского потерпели поражение от английского «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.
– Ярмоленко – единственный в киевской команде игрок с опытом выступлений в АПЛ, но не сумел сделать разницу в матче с «Кристал Пэлас». Уместно ли его, возрастного игрока, выпускать со старта?
– Ярмоленко действительно следует поберечь и выпускать во втором тайме, когда может понадобиться его мастерство и опыт. Минут 30 он еще способен спокойно на хорошем уровне отыграть, дать импульс команде. Однако, это дело тренеров «Динамо», не мое, – ответил Маркевич.
В нынешнем сезоне 35-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт опытного вингера с киевским клубом истекает в июне 2026 года.
Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф ранее сообщил, что Ярмоленко провел разговор с президентом «бело-синих» Игорем Суркисом о будущем футболиста в команде.
