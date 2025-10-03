Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте

Именитый тренер считает, что Андрей Ярмоленко может играть на хорошем уровне минут 30

Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением об игре вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко после матча первого тура Лиги конференций. 2 октября подопечные Александра Шовковского потерпели поражение от английского «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

– Ярмоленко – единственный в киевской команде игрок с опытом выступлений в АПЛ, но не сумел сделать разницу в матче с «Кристал Пэлас». Уместно ли его, возрастного игрока, выпускать со старта?

– Ярмоленко действительно следует поберечь и выпускать во втором тайме, когда может понадобиться его мастерство и опыт. Минут 30 он еще способен спокойно на хорошем уровне отыграть, дать импульс команде. Однако, это дело тренеров «Динамо», не мое, – ответил Маркевич.

В нынешнем сезоне 35-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт опытного вингера с киевским клубом истекает в июне 2026 года.

Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф ранее сообщил, что Ярмоленко провел разговор с президентом «бело-синих» Игорем Суркисом о будущем футболиста в команде.

Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
