Маркевич назвал главную проблему Динамо и посоветовал не увольнять тренера

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич назвал главную проблему киевского «Динамо» после поражения в Лиге конференций от английского «Кристалл Пелас» (0:2). Специалист считает, что «бело-синим» не стоит увольнять Александра Шовковского, ведь главная проблема – уровень игроков.

– Мирон Богданович, вчера «Динамо» не просто проиграло «Кристал Пэлесу», но и могло получить в сетку своих ворот куда больше двух голов. Какие у вас впечатления от игры?

– Давайте будем откровенны, ныне «Кристал Пэлес» – одна из лучших команд АПЛ и это подтверждают ее результаты на внутренней арене. Очень непростая команда.

Что касается того, что «Динамо» могло пропустить и больше, то не сказал бы, что английская команда действительно создала много реальных голевых моментов. Проблема в том, что слишком легко динамовцы дали себе забить. В моменте с первым голом... ну, ребята, надо же как-то бороться, толкаться, а не давать сопернику вот так легко замыкать подачу головой фактически без сопротивления!

– Три подряд ничьи в УПЛ, поражение от «Кристал Пэлес» в Лиге Конференций. Не потерял ли Шовковский контроль над своими подопечными? Уже все чаще и чаще раздается от болельщиков требование его уволить.

– Уволить Шовковского – это самое простое. Что это сейчас даст? Надо «Динамо» хороших футболистов. Те, кто сейчас, много не тянут. Вот она – главная проблема, а менять тренеров легче всего, – уверен Маркевич.