Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал главную проблему Динамо и посоветовал не увольнять тренера
Лига конференций
03 октября 2025, 12:44 |
525
3

Маркевич назвал главную проблему Динамо и посоветовал не увольнять тренера

Именитый украинский специалист уверен, что уход Шовковского ничего не даст

03 октября 2025, 12:44 |
525
3 Comments
Маркевич назвал главную проблему Динамо и посоветовал не увольнять тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич назвал главную проблему киевского «Динамо» после поражения в Лиге конференций от английского «Кристалл Пелас» (0:2). Специалист считает, что «бело-синим» не стоит увольнять Александра Шовковского, ведь главная проблема – уровень игроков.

– Мирон Богданович, вчера «Динамо» не просто проиграло «Кристал Пэлесу», но и могло получить в сетку своих ворот куда больше двух голов. Какие у вас впечатления от игры?

– Давайте будем откровенны, ныне «Кристал Пэлес» – одна из лучших команд АПЛ и это подтверждают ее результаты на внутренней арене. Очень непростая команда.

Что касается того, что «Динамо» могло пропустить и больше, то не сказал бы, что английская команда действительно создала много реальных голевых моментов. Проблема в том, что слишком легко динамовцы дали себе забить. В моменте с первым голом... ну, ребята, надо же как-то бороться, толкаться, а не давать сопернику вот так легко замыкать подачу головой фактически без сопротивления!

– Три подряд ничьи в УПЛ, поражение от «Кристал Пэлес» в Лиге Конференций. Не потерял ли Шовковский контроль над своими подопечными? Уже все чаще и чаще раздается от болельщиков требование его уволить.

– Уволить Шовковского – это самое простое. Что это сейчас даст? Надо «Динамо» хороших футболистов. Те, кто сейчас, много не тянут. Вот она – главная проблема, а менять тренеров легче всего, – уверен Маркевич.

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не пойму, для чего это было делать»
Олег САЛЕНКО: «Стыдно за игру. Бражко обыграли, Ярмоленко пешком ходит»
Матч Шахтера в Шотландии стал пятым по посещаемости в первом туре ЛК
Лига конференций Динамо Киев Кристал Пэлас Динамо - Кристал Пэлас Мирон Маркевич Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Футбол | 03 октября 2025, 08:25 10
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины

Бриф предупредил Артема Кравца

ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас
Футбол | 02 октября 2025, 20:36 4
ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас
ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас

Тарас Михавко получил травму в середине первого тайма поединка Лиги конференций

Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Футбол | 03.10.2025, 12:00
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Футбол | 03.10.2025, 09:24
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02.10.2025, 18:03
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
Ті футболісти Динамо, що є нині на контракті - не тягнуть не тому що нездалі; а їм просто все по барабану, їх ніхто не здатен  примусити працювати на полі і в тренерувальному процесі. Тому Марек тут частково правий: звільнення СаШо, якщо не зміняться порядки в тому колгоспі - нічого хорошого не дасть. Причина нездалості нинішнього Динамо - в голові, а не в тренері.
Ответить
+1
Перець
Тільки Кварцяний врятує  ситуацію 
Ответить
+1
Harun Bakircioğlu
Кто о чем, а Маркевич о жажах коэльо
Ответить
-1
Популярные новости
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
02.10.2025, 06:45
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 135
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 12
Футбол
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
01.10.2025, 11:11 6
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем