Матч Шахтера в Шотландии стал пятым по посещаемости в первом туре ЛК

Матч Шахтера против Абердина в Шотландии стал пятым по посещаемости в первом туре Лиги конференций.

За игрой горняков наблюдали 15 504 болельщика.

Матч Динамо против Кристал Пелас собрал всего 6.8 тысячи зрителей.

Интересным фактом является то, что в топ-3 посещаемых матчей первого тура попали только те поединки, которые состоялись в Польше.

Посещаемость матчей первого тура Лиги конференций

🏟️ Attendances in 🟢 UECL Matchday 1:



24,779 🇵🇱 Lech - 🇦🇹 Rapid

18,712 🇵🇱 Legia - 🇹🇷 Samsunspor

17,469 🇵🇱 Jagiellonia - 🇲🇹 Hamrun S.

17,104 🇨🇿 Sparta - 🇮🇪 Shamrock R.

15,504 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Aberdeen - 🇺🇦 Shakhtar

15,204 🇸🇰 Slovan B. - 🇫🇷 Strasbourg

12,548 🇨🇾 Omonoia - 🇩🇪 Mainz

11,500 🇦🇲 Noah…