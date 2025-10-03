Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Матч Шахтера в Шотландии стал пятым по посещаемости в первом туре ЛК
Лига конференций
03 октября 2025, 11:41
344
0

В топ-3 попали три домашних матча польских команд

Матч Шахтера против Абердина в Шотландии стал пятым по посещаемости в первом туре Лиги конференций.

За игрой горняков наблюдали 15 504 болельщика.

Матч Динамо против Кристал Пелас собрал всего 6.8 тысячи зрителей.

Интересным фактом является то, что в топ-3 посещаемых матчей первого тура попали только те поединки, которые состоялись в Польше.

Посещаемость матчей первого тура Лиги конференций

  • 24 779: Лех – Рапид
  • 18 712: Легия – Самсунспор
  • 17 469: Ягеллония – Хамрун Спартанс
  • 17 104: Спарта – Шэмрок Роверс
  • 15 504: Абердин – Шахтер
  • 15 204: Слован – Страсбург
  • 12 548: Омония – Майнц
  • 11 500: Ноа – Риека
  • 9 154: Лозанна – Брейдаблик
  • 8 842: Райо Вальекано – Шкендия
  • 8 149: Фиорентина – Сигма
  • 7 420: Целе – АЭК Афины
  • 6 839: Динамо – Кристал Пэлас
  • 6 557: Ракув – Университатя
  • 5 675: Шелбурн – Хеккен
  • 4 200: Зрински – Линкольн Ред Импс
  • 3 404: АЭК Ларнака – АЗ
  • 2 129: КуПС – Дрита
Абердин Шахтер Донецк статистика Лига конференций Абердин - Шахтер
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
