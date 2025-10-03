Матч Шахтера в Шотландии стал пятым по посещаемости в первом туре ЛК
В топ-3 попали три домашних матча польских команд
Матч Шахтера против Абердина в Шотландии стал пятым по посещаемости в первом туре Лиги конференций.
За игрой горняков наблюдали 15 504 болельщика.
Матч Динамо против Кристал Пелас собрал всего 6.8 тысячи зрителей.
Интересным фактом является то, что в топ-3 посещаемых матчей первого тура попали только те поединки, которые состоялись в Польше.
Посещаемость матчей первого тура Лиги конференций
- 24 779: Лех – Рапид
- 18 712: Легия – Самсунспор
- 17 469: Ягеллония – Хамрун Спартанс
- 17 104: Спарта – Шэмрок Роверс
- 15 504: Абердин – Шахтер
- 15 204: Слован – Страсбург
- 12 548: Омония – Майнц
- 11 500: Ноа – Риека
- 9 154: Лозанна – Брейдаблик
- 8 842: Райо Вальекано – Шкендия
- 8 149: Фиорентина – Сигма
- 7 420: Целе – АЭК Афины
- 6 839: Динамо – Кристал Пэлас
- 6 557: Ракув – Университатя
- 5 675: Шелбурн – Хеккен
- 4 200: Зрински – Линкольн Ред Импс
- 3 404: АЭК Ларнака – АЗ
- 2 129: КуПС – Дрита
