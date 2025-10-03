Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
03 октября 2025, 08:37 |
Украинский клуб впервые победил Абердин в еврокубках

Донецкий Шахтер одержал свою историческую дебютную победу в Шотландии

03 октября 2025, 08:37
Украинский клуб впервые победил Абердин в еврокубках
ФК Шахтер

Украинский клуб впервые в еврокубках выиграл у Абердина.

Произошло это в матче первого тура Лиги конференций, в котором Шахтер на выезде одержал победу со счетом 3:2.

Матчи украинских команд в еврокубках против Абердина

  • 2007: КУ, Абердин – Днепр – 0:0
  • 2007: КУ, Днепр – Абердин – 1:1
  • 2025: ЛК, Абердин – Шахтер – 2:3

Горняки также впервые в своей еврокубковой истории одержали победу в Шотландии. Сделали они это только с четвертой попытки.

Выездные матчи донецкого Шахтера против шотландских команд в еврокубках

  • 2004: ЛЧ, Селтик – Шахтер – 1:0
  • 2007: ЛЧ, Селтик – Шахтер – 2:1
  • 2022: ЛЧ, Селтик – Шахтер – 1:1
  • 2025: ЛК, Абердин – Шахтер – 2:3
Лига конференций Абердин - Шахтер Абердин Шахтер Донецк статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
