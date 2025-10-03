Украинский клуб впервые победил Абердин в еврокубках

Украинский клуб впервые в еврокубках выиграл у Абердина.

Произошло это в матче первого тура Лиги конференций, в котором Шахтер на выезде одержал победу со счетом 3:2.

Матчи украинских команд в еврокубках против Абердина

2007: КУ, Абердин – Днепр – 0:0

2007: КУ, Днепр – Абердин – 1:1

2025: ЛК, Абердин – Шахтер – 2:3

Горняки также впервые в своей еврокубковой истории одержали победу в Шотландии. Сделали они это только с четвертой попытки.

Выездные матчи донецкого Шахтера против шотландских команд в еврокубках