Лига конференций03 октября 2025, 08:37
Украинский клуб впервые победил Абердин в еврокубках
Донецкий Шахтер одержал свою историческую дебютную победу в Шотландии
03 октября 2025, 08:37
Украинский клуб впервые в еврокубках выиграл у Абердина.
Произошло это в матче первого тура Лиги конференций, в котором Шахтер на выезде одержал победу со счетом 3:2.
Читайте также:Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Матчи украинских команд в еврокубках против Абердина
- 2007: КУ, Абердин – Днепр – 0:0
- 2007: КУ, Днепр – Абердин – 1:1
- 2025: ЛК, Абердин – Шахтер – 2:3
Горняки также впервые в своей еврокубковой истории одержали победу в Шотландии. Сделали они это только с четвертой попытки.
Выездные матчи донецкого Шахтера против шотландских команд в еврокубках
- 2004: ЛЧ, Селтик – Шахтер – 1:0
- 2007: ЛЧ, Селтик – Шахтер – 2:1
- 2022: ЛЧ, Селтик – Шахтер – 1:1
- 2025: ЛК, Абердин – Шахтер – 2:3
