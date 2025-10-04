Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шовковскому указали на футболиста, который не готов играть за Динамо
Лига конференций
04 октября 2025, 22:48 | Обновлено 04 октября 2025, 23:50
Владимир Зверов – о Буртнике

ФК Динамо. Василий Буртник

Украинский журналист и эксперт Владимир Зверов считает, что Василий Буртник был не готов играть еврокубковый матч против «Кристал Пэлес».

«Этот момент многих поразил. Вы видели скамейку Динамо в трансляции, видели Буртника, видели молодого Захарченко. Я даже не представляю, какое внутреннее состояние мог иметь футболист, имею в виду Буртника: он играл во Второй лиге, затем в Первой, а дальше перешел в Динамо — и сыграл ноль минут. Он не выходил ни против Оболони, ни против Александрии, ни в Кубке, в то время как другие новички получали игровое время. Я не могу себе представить его состояние, когда сразу нужно выйти против Кристал Пэлас. Это как с велосипеда сразу пересесть на трактор или даже самолет — такого не бывает.

Я уверен, что Буртник не был психологически готов к такому матчу. Выйти против Матеты, Камады и других — можно после этого и веру в себя потерять. Думаю, это одна из причин, почему замена затянулась. Михавко хотел вернуться в игру, но по тому, как он упал и какие у него были глаза, даже мне стало понятно: играть он уже не мог. И этот эпизод, когда Михавко не было на поле, показал, что тренерский штаб не имел плана Б на такой экстренный случай. В этой ситуации нужно было реагировать быстрее», — отметил Зверов.

«Динамо» и «Кристал Пэлас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.

Василий Буртник Владимир Зверов Александр Шовковский Динамо Киев Кристал Пэлас Лига конференций Владимир Бражко Динамо - Кристал Пэлас
Дмитрий Олейник Источник: FootballHub
Комментарии 2
avk2307
тут правий журналіст. не було плана Б. 
Мені здається, що це мінус Шовковського вже не перший раз проявляється.
Згадується вилучення з Ференцварошем  ще. Ну так -цього не планували, але повинні ж бути варіанти  а не сидіти 5 хвилин і видумувати. 
Ответить
0
MaximusOne
Я не здивуюся якщо у Буртника більше матчів на професійному футбольному рівні, чим в Біловара.
Ответить
-1
