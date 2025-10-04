Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 октября 2025, 19:00 | Обновлено 04 октября 2025, 19:26
Экс-капитан Динамо назвал украинца, у которого будет большое будущее

Тарас Михалик – об Александре Пищуре

ФК Динамо. Тарас Михалик

Бывший капитан киевского «Динамо» Тарас Михалик похвалил футболиста сборной Украины U-20 Александра Пищура, который на клубном уровне играет за венгерский «Дьёр».

«Если Пищур и дальше так будет играть на чемпионате мира, на него многие обратят внимание, не только скауты клубов из УПЛ», – сказал Михалик.

На ЧМ-2025 Пищур провел три матча за сборную Украины U-20 и забил один гол.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о перспективах 20-летнего форварда Александра Пищура.

Тарас Михалик Мирон Маркевич сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Александр Пищур-младший
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
