Экс-капитан Динамо назвал украинца, у которого будет большое будущее
Тарас Михалик – об Александре Пищуре
Бывший капитан киевского «Динамо» Тарас Михалик похвалил футболиста сборной Украины U-20 Александра Пищура, который на клубном уровне играет за венгерский «Дьёр».
«Если Пищур и дальше так будет играть на чемпионате мира, на него многие обратят внимание, не только скауты клубов из УПЛ», – сказал Михалик.
На ЧМ-2025 Пищур провел три матча за сборную Украины U-20 и забил один гол.
Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о перспективах 20-летнего форварда Александра Пищура.
