  МАРКЕВИЧ: «В Украине мало таких футболистов. Надеюсь, у него все получится»
30 сентября 2025, 10:45
МАРКЕВИЧ: «В Украине мало таких футболистов. Надеюсь, у него все получится»

Именитый тренер оценил игру и перспективы Александра Пищура и Алексея Гусева

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о перспективах 20-летнего форварда Александра Пищура и 20-летнего защитника Алексея Гусева, которые сейчас находятся в расположении «сине-желтой» команды на чемпионате мира U-20:

– Сможет ли Александр Пищур-младший превзойти достижения своего отца, легенды не чужой вам «Волыни», на футбольном поле?

– Он должен быть лучше отца. Отец не зря его воспитывал. С таким ростом (204 сантиметра – прим) сегодня футболистов очень мало у нас, поэтому будем надеяться, что у Пищура-младшего все получится. Он чистый форвард и очень качественный гол забил Южной Кореи.

– Как вам игра еще одного представителя футбольной династии, сына культового полузащитника киевского Динамо Олега Гусева – Алексея?

– С корейцами он был на уровне. Желаю и ему превзойти достижения отца. Олег Гусев очень классным игроком был, – сказал Маркевич.

Пищур-младший выступает за венгерский «Дьер», где провел 11 матчей во всех турнирах и забил два гола. Контракт Гусева принадлежит киевскому «Динамо», однако в нынешнем сезоне защитник выступает за «Кудровку» на правах аренды, где уже сыграл три поединка.

чемпионат мира по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 Александр Пищур-младший Алексей Гусев Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
