Звезда Реала: «Мне действительно грустно. Я отдал клубу всю свою душу»

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде ответил на критику фанатов:

«Я прочитал несколько статей, порочащих мою репутацию. Я знаю, что у меня были плохие игры, я осознаю это. Я не прячусь и принимаю критику открыто. Мне действительно грустно.

Люди могут говорить обо мне многое, но ни в коем случае не могут сказать, что я отказываюсь играть. Я отдал все и даже больше для этого клуба, я играл с переломами, травмами и никогда не жаловался и не просил перерыва.

У меня хорошие отношения с тренером, что позволяет мне с уверенностью говорить ему, какую позицию я предпочитаю на поле, но я всегда, всегда давал понять, что готов играть где угодно, в любой поездке и в каждой игре.

Я отдал этому клубу всю свою душу и буду продолжать это делать, даже если иногда этого недостаточно или я не играю так, как хотелось бы.

Я клянусь своей гордостью, что никогда не сдамся и буду бороться до конца, играя там, где я нужен».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Манчестер Сити» нацелились на звезду «Баварии».