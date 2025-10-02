Ошеломительная сумма. Реал и Ман Сити нацелились на звезду Баварии

Французский вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе привлекает внимание мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает Team Talk.

По информации источника, испанский и английские гранды заинтересованы подписании 23-летнго футболиста, который хоть и счастлив в Мюнхене, но открыт к новому этапу карьеры. Клаусулы в контракте Олисе с «Баварией» нет, потому за его трансфер потребуется предложить ошеломляющую сумму.

В текущем сезоне Майкл Олисе провел 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 5 голами и 6 голевыми передачами. Веб-порталы Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Реала» может перейти в топ-клуб АПЛ.