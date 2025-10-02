Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ошеломительная сумма. Реал и Ман Сити нацелились на звезду Баварии
Испания
02 октября 2025, 19:38 | Обновлено 02 октября 2025, 19:41
Внимание двух грандов привлекает Майкл Олисе

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Французский вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе привлекает внимание мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает Team Talk.

По информации источника, испанский и английские гранды заинтересованы подписании 23-летнго футболиста, который хоть и счастлив в Мюнхене, но открыт к новому этапу карьеры. Клаусулы в контракте Олисе с «Баварией» нет, потому за его трансфер потребуется предложить ошеломляющую сумму.

В текущем сезоне Майкл Олисе провел 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 5 голами и 6 голевыми передачами. Веб-порталы Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Реала» может перейти в топ-клуб АПЛ.

По теме:
Кристал Пэлас стал 17-м действующим клубом АПЛ, который сыграл в еврокубках
Тревожный сигнал. Защитник Баварии пропустил тренировку после матча ЛЧ
С Мбаппе и Эдегором. Обнародована команда недели Лиги чемпионов
Майкл Олисе Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: TeamTalk
Prokop_Andriy
Олісе за останні два сезони дуже сильно прибавив, заслужено він стільки коштує
